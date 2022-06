Leopoldo Wick, chi è l’infermiere della rsa di Offida condannato all’ergastolo

Proclamatosi sempre innocente ma ritenuto responsabile di sette omicidi premeditati e un tentato omicidio premeditato, l’infermiere della RSA di Offida (Ascoli) Leopoldo Wick è stato condannato all’ergastolo dalla Corte di Assise di Macerata: vediamo chi è e cos’ha fatto.

Leopoldo Wick condannato all’ergastolo: chi è

La vicenda giudiziaria dell’operatore sanitario è iniziata a giugno 2020, quando le forze dell’ordine lo hanno arrestato in seguito alle denunce di alcuni parenti delle vittime che avevano visto le condizioni cliniche dei loro congiunti peggiorare repentinamente nel giro di pochi giorni. Ad allarmarsi era stata anche una sua collega, che aveva notato un picco di decessi tra il 2017 e il 2018 proprio nei turni in cui risultava in servizio l’imputato.

I Carabinieri hanno così acquisito e analizzato le cartelle cliniche dei degenti morti – tra cui anche la madre del sindaco di Offida – facendo emergere una somministrazione in quantità incongrue di medicinali quali insulina, anticoaugulanti e promazina non autorizzate da nessun medico. Dosi ampiamente superiori ai range terapeutici che, per la loro stessa tipologia, erano assolutamente controindicate e tali da poter causare, come poi accaduto, il decesso dei pazienti.

Leopoldo Wick condannato all’ergastolo: la sentenza

La Procura l’aveva accusato di 8 omicidi premeditati e 4 tentati omicidi premeditati, ma il giudice lo ha ritenuto colpevole di 7 dei primi e 1 dei secondi, tutti avvenuti tra il gennaio 2017 e il febbraio 2019. La Corte di Assise, che si è riunita in camera di consiglio per cinque ore, ha inoltre stabilito una provvisionale di ristoro per le parti civili, in tutto 46, col risarcimento vero e proprio da quantificare in separata sede e disposto l’isolamento diurno a carico dell’infermiere.

Queste le parole del procuratore di Ascoli Piceno Umberto Monti a commento della sentenza: “Credo sia giusta e rispetto le assoluzioni. Il nostro ufficio aveva chiesto condanne con alcune derubricazioni e probabilmente faremo appello. Non c’è soddisfazione nel fatto che sia punito qualcuno, ma la riteniamo una sentenza giusta che rende giustizia alle parti offese“.