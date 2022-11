Bari, Leonardo Schingaro morto folgorato mentre si asciuga i capelli

Leonardo Schingaro, un uomo di 31 anni, è morto folgorato a Bari mentre si asciugava i capelli. La tragedia ha scosso l’intera comunità perché nessuno si aspettava la morte di un ragazzo giovane in un modo così.

La tragedia successa a Bari che ha coinvolto Leonardo Schingaro

Gli agenti stanno cercando di ricostruire la tragedia di Bari, quello che sembra un vero e proprio incidente domestico. Leonardo Schingaro si trovava nella sua abitazione in zona Japigia. Leonardo era rientrato a casa dopo una partita di calcetto che aveva disputato con gli amici e dopo aver fatto la doccia aveva deciso di asciugarsi i capelli. Tuttavia, nel compiere quest’azione è stato folgorato e ha perso la vita.

Non si hanno ulteriori informazioni sull’incidente che l’ha ucciso. I Carabinieri stanno cercando di indagare per capire come sia accaduta nei dettagli la vicenda. Sembrerebbe che l’incidente sia da attribuire a un problema tecnico del dispositivo, tuttavia non è ancora possibile stabilire con certezza ciò che è successo. Nel frattempo, la salma di Leonardo Schingaro è a disposizione delle autorità che eseguiranno tutti gli esami per scoprire nuove informazioni.

Il ricordo degli amici

Tutti gli amici sono affranti da ciò che è successo a Leonardo Schingaro. Sui social, sono in molti coloro che hanno voluto esprimere un ricordo per il giovane. Un post di un amico su Facebook recita: «Non si può andare via così lasciando un vuoto incolmabile nelle persone che ti vogliono bene ma è proprio vero che i migliori li vuole li con sé…». Un amico invece ha commentato soltanto con «Ho il cuore a pezzi» una sensazione comune per tutti coloro che conoscevano il ragazzo.

Leonardo Schingaro era un grande appassionato di calcio ed era tifosissimo dell’Inter. Pochi giorni prima della sua scomparsa era stato a Monaco di Baviera per seguire la sua squadra del cuore.