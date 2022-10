Leonardo precipitato a scuola: l’insegnante di sostegno è stata assolta

«Il fatto non costituisce reato». Così il giudice del Tribunale di Milano assolve l’insegnante di sostegno che era stata accusata per la morte di Leonardo Acquaviva. Il piccolo precipitò dalle scale della scuola il 18 ottobre 2019 e morì all’ospedale Niguarda pochi giorni dopo. Aveva solo 5 anni e mezzo.

Leonardo precipitato a scuola: insegnante per il sostegno è stata assolta

I legali della donna hanno fatto sapere che per lei è «la fine di un incubo». Per la Corte di Appello di Milano che si era espressa lo scorso 22 maggio: «non può essere ritenuto sussistente con certezza il nesso di causalità tra la iniziale condotta colposa e omissiva», quindi l’insegnante di sostegno è stata assolta. «(…) nella sua specificità e nello sviluppo tragico del suoi verificarsi non è rimproverabile all’imputata in quanto la situazione di affidamento a un collaboratore, che la condotta inizialmente omessa doveva garantire, si era comunque verificata» spiegavano i giudici in quell’occasione, che è stata poi confermata.

La donna era stata l’unica a scegliere il rito ordinario tra le tre persone imputate per questo procedimento. Un’altra insegnante era stata ritenuta colpevole in primo grado e assolta in secondo grado. Invece, una collaboratrice scolastica ha patteggiato una pena di due anni.

La storia del piccolo Leonardo Acquaviva

Il piccolo Leonardo era caduto dalle scale e non si riprendeva. Così la maestra di sostegno aveva chiamato la bidella e si era lanciato l’allarme. Il piccolo era stato poi ricoverato al Niguarda verso le ore 9:53. Leonardo non ce l’ha fatta ed è venuto a mancare alle ore 16:51 dello stesso giorno. Era il 18 ottobre 2019.

Ora il procedimento si conclude con due assoluzioni e una pena patteggiata a due anni. Anche la procura: «ha riconosciuto che lei non ha avuto alcuna responsabilità» secondo il legale dell’insegnante di sostegno che si era trovata in quel momento ad affrontare quella situazione.