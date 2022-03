Leonardo Pazzagli, chi è: film e serie tv in cui ha recitato l’attore

Attore italiano classe 1992, Leonardo Pazzagli ha recitato in diversi film e serie tv tra cui, di recente, Fedeltà (Netflix) e Più forti del destino (Canale Cinque): vediamo chi è e quali sono state le tappe più significative della sua carriera finora.

Chi è Leonardo Pazzagli

Nato a Lecco ma cresciuto nella provincia di Siena, sin da piccolo ha mostrato interesse per la recitazione tanto da partecipare a diversi laboratori teatrali amatoriali. “Inizialmente ero piuttosto introverso e recitare non mi faceva rilassare, ma poi, dopo aver anche trovato il maestro giusto, ho iniziato a guardare quel mondo con occhi nuovi”, ha raccontato in una recente intervista. Ancora minorenne ha dunque iniziato a fare i primi provini per poi avviare gli studi presso il Centro Sperimentale di Cinematografia.

Come spiegato dal diretto interessato, il teatro è infatti stato per lui solo oggetto di studio e non di professione, tanto che il suo debutto come attore lo ha fatto proprio sul piccolo schermo ottenendo, nel 2010, due ruoli minori nelle fiction Ho sposato uno sbirro 2 e Che Dio ci aiuti.

Leonardo Pazzagli: film e serie tv

Dopo aver perfezionato la sua abilità ed essersi fatto strada nell’ambiente, è riuscito ad entrare nel cast di diverse fiction italiane di successo tra cui Furore (2013), Una grande famiglia 3 (2015), Il nome della rosa (2019) e Pezzi unici (2019). Tra le sue apparizioni più recenti vi sono quelle in Fedeltà, serie tv Netflix di Andrea Molaioli e Stefano Cipani in cui veste i panni di un fisioterapista, e Più forti del destino, fiction di Canale Cinque in cui interpreta un anarchico.

Per quanto riguarda il cinema, i film in cui ha recitato sono in totale quattro: