Leonardo Lotto rimasto paralizzato dopo un tuffo in mare: «Continuerò a combattere»

Un prima e un dopo, un’insignificante distanza temporale, una profonda trasformazione della propria vita e della propria salute. Ciò che è capitato a Leonardo Lotto è esattamente questo: prima una mattinata di divertimento con gli amici, poi, dopo qualche tuffo, la tragedia del dopo. Il giovane, 24 anni, si trovava a Melbourne con gli amici quando, a causa di un tuffo, ha battuto con violenza la testa contro il fondale di sabbia. Gli amici, studenti della Bocconi per alcuni mesi in Australia con lui per un Erasmus, lo hanno subito portato in ospedale dove il ragazzo è stato operato d’urgenza. Il responso dei medici è chiaro: «Frattura delle vertebre C3 e C5, spina dorsale danneggiata». Leonardo non potrà più camminare perché paralizzato dalla testa in giù.

Leonardo Lotto rimasto paralizzato dopo un tuffo in mare

Il ragazzo, che stava frequentando un master in International management alla National university di Singapore legato al soggiorno in Australia per il semestre di Exchange con l’università di Sidney, ha affidato ad un post una riflessione ad un mese dall’incidente che gli ha cambiato la vita: «È passato un mese dall’incidente e ogni giorno penso costantemente a come le cose possono cambiare rapidamente e drasticamente, in un batter d’occhio e in modi che mai avrei immaginato. Ora non ho altra scelta che guardare avanti, iniziare un nuovo viaggio che sarà doloroso, duro e faticoso. Questo non è uno sprint, ma una maratona infinita. Continuerò a combattere e farò tutto ciò che serve. A volte cadrò, ma alla fine mi rialzerò, vivendo sempre giorno per giorno, superando i momenti più bui». Il ragazzo rivolge un ringraziamento ai genitori, allo staff dell’ospedale australiano e agli amici.

La raccolta fondi

Per supportare Leonardo Lotto nelle spese per le cure e il periodo di riabilitazione, i suoi amici hanno organizzato una raccolta fondi online sulla piattaforma Gofundme. Questo il loro appello: «Carissimi, Oggi ci rivolgiamo a voi per chiedere supporto per il nostro caro amico Leonardo Lotto, che ha recentemente subito un grave incidente durante il suo scambio in Australia. Questo incidente ha causato a Leonardo una lesione spinale che attualmente gli impedisce di avere il controllo del proprio corpo. Ha ricevuto assistenza medica a Melbourne nelle prime due settimane. Le sue condizioni sono stabili, e ora è pronto per iniziare il suo lungo percorso riabilitativo a Milano con tutte le energie e la positività che hanno sempre caratterizzato la sua personalità».

«Stiamo avviando una campagna di raccolta fondi per aiutare Leonardo a coprire eventuali costi aggiuntivi non assicurativi che potrebbero insorgere (ad es. adeguamenti all’alloggio, auto adeguate, piattaforme e hardware di supporto allo studio e al lavoro, o terapie più avanzate per il midollo spinale, ecc.). Come suoi amici, stiamo cercando di aiutare a coordinare questa campagna, ma i fondi andranno direttamente a lui. Il nostro obiettivo è fornire a Leonardo le risorse di cui ha bisogno per riprendersi completamente e riconquistare la sua indipendenza. Sappiamo che questo sarà un viaggio difficile e impegnativo per lui, ma con il tuo aiuto crediamo che possa superare questo ostacolo».

Infine: «Non esiste un obiettivo specifico per questa campagna e contiamo sulla generosità di amici e donatori per contribuire con tutto il possibile. Ogni donazione, non importa quanto piccola, farà la differenza nella vita di Leonardo e lo aiuterà nel suo percorso di guarigione».