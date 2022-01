Leonardo DiCaprio, in quali film l’attore meritava l’Oscar e perché non lo ha vinto

Leonardo DiCaprio ha vinto il suo primo premio Oscaro grazie al film Revenant – Redivivo (The Revenant), per la regia di Alejandro González Iñárritu. Nel 2016 l’evento è stato seguito da milioni di persone, in attesa che finalmente la star di Hollywood guadagnasse l’Albo d’Oro.

Secondo i fan, però, non era il primo film in cui DiCaprio meritava di essere premiato con la celebre statuetta. Ecco un elenco delle pellicole in cui l’attore ha dato il meglio di sé, con performances davvero memorabili.

1. Buon compleanno Mr. Grape (1993)

Leonardo DiCaprio nel ’93 si è distinto per il ruolo di Arnie, al fianco di Johnny Depp. Buon compleanno Mr. Grape (What’s Eating Gilbert Grape), per la regia di Lasse Hallström, è la storia di Gilbert (Depp), alle prese con il fratello minore Arnie (DiCaprio), in procinto di compiere 18 anni e affetto da disturbo dello spettro autistico.

2. The Aviator (2004)

Dalla seconda collaborazione di Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio è nato il biografico The Aviator, incentrato sulla figura di Howard Hughes. La pellicola è un ritratto del regista e aviatore. Allora DiCaprio ottenne la sua prima nomination all’Academy Award come Miglior Attore Protagonista, ricevendo inoltre un Golden Globe.