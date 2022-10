Leonardo DiCaprio investe nelle scarpe vegane Løci

Fra le star di Hollywood, pochi possono affermare di aver agito in favore dell’ambiente come Leonardo DiCaprio. L’attore premio Oscar per The Revenant è da anni in prima linea contro la crisi climatica con donazioni e attività per la tutela del pianeta. Ha realizzato documentari, avviato iniziative e missioni scientifiche in tutto il mondo per agire prima che sia troppo tardi. Non deve sorprendere dunque un suo nuovo impegno nella moda green. L’Hollywood Reporter conferma un investimento da circa 4,5 milioni di euro in Løci, marchio con sede a Londra che realizza scarpe vegane. Attiva soltanto da 15 mesi, l’azienda ha già catturato l’attenzione di celebrità come Jessica Biel, Mila Kunis e Ben Affleck. Non è però la prima volta per DiCaprio. Già nel 2018 aveva investito nelle scarpe sostenibili Allbirds e aveva lanciato una personale linea di magliette vegane.

I am proud to be an investor in LØCI, a brand dedicated to minimizing its environmental impact, and centered around creating cruelty-free, ethical footwear. #LociPartner — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) October 25, 2022

Løci, l’azienda di scarpe vegane che ha attirato l’attenzione di DiCaprio

Nata da appena 15 mesi, Løci ha già conquistato un posto di rilievo nel mercato americano. Le sue scarpe vegane hanno fatto breccia soprattutto a Hollywood, finendo ai piedi di Jessica Biel, Mila Kunis, Ben Affleck, Nikki Reed e Olivia Wilde. Leonardo DiCaprio, però, ha voluto fare di più, non limitandosi a indossare le calzature, ma investendo nel marchio. «Sono orgoglioso di far parte della loro famiglia», ha detto la star in una nota ufficiale su Twitter. «Spero possa ampliare la sua missione verso un pubblico globale e ridurre al minimo l’impatto ambientale». Entusiasmo da parte dei vertici dell’azienda che hanno confermato la loro missione green. «Non avremmo potuto trovare un partner migliore di Leo».

Fondatori di Løci sono quattro imprenditori londinesi, già impegnati dietro al marchio di scarpe vegane da donna Butterfly Twists, disegnate da Catherine Zeta-Jones. Per realizzare le sue calzature, Løci utilizza solo materiali naturali oppure scarti inquinanti. L’equivalente di 20 bottiglie di plastica riciclate, per esempio, serve per realizzare il tomaio. A oggi, il marchio sostiene di averne utilizzate quasi un milione. Le solette sono in sughero, mentre per la fodera si ricorre a bambù o nylon di seconda mano. Gli occhielli per i lacci sono in ottone e per le suole ci si avvale di gomma naturale. Le scarpe, il cui costo sul sito ufficiale si aggira fra i 170 e i 215 dollari, sono prodotte in cicli mensili per ridurre gli sprechi. Il 10 per cento dei profitti finisce nella casse di ong per la tutela della fauna selvatica come See Turtles e Mission Blue.

Da Allbirds a Vitrolabs, gli impegni nella moda green di DiCaprio

Løci non rappresenta per Leonardo DiCaprio il primo investimento nella moda green. Nel 2018 aveva infatti supportato economicamente Allbirds, brand californiano di calzature sostenibili. Fondato nel 2016 dall’ex capitano della squadra neozelandese di football Tim Brown, produce scarpe ecofriendly. Per quanto riguarda i materiali, utilizza esclusivamente lana merino, fibre di eucalipto e canna da zucchero. Inoltre le suole sono carbon negative, ossia contribuiscono a ridurre la CO₂ nell’atmosfera. «Ognuno di noi deve fare qualcosa per salvare il Pianeta», aveva dichiarato la star su Twitter nell’annunciare la partnership con Allbirds. Pochi mesi dopo, nel novembre 2018, DiCaprio aveva poi lanciato una linea di magliette e felpe vegane con l’antropologa britannica Jane Goodall. L’obiettivo era quello di salvaguardare le scimmie. Brand ambassador di Tag Heuer, la star ha devoluto i ricavi per l’orologio con il suo nome a ong per la protezione ambientale.