Leonardo D’Amico, chi è il compagno di Laura Freddi e padre di sua figlia Ginevra

Dopo la chiacchierata relazione con Paolo Bonolis e il matrimonio durato due anni con Claudio Casavecchia, Laura Freddi ha trovato l’amore in Leonardo D’Amico, fisioterapista della nazionale italiana di beach volley insieme a cui ha avuto la sua prima figlia, Ginevra. Ecco tutte le curiosità che lo riguardano.

Chi è Leonardo D’Amico, il compagno di Laura Freddi

Classe 1973, Leonardo è un ex giocatore di beach volley – uno dei suoi compagni storici è Andrea Lupo, fratello del campione Daniele Lupo. Attualmente è un fisioterapista sportivo di successo ed è rimasto nel mondo dello sport professionistico lavorando, come anticipato, per la Nazionale Italiana di Beach Volley. Non sono molte le informazioni note su di lui, dato che non è molto attivo sui social e preferisce vivere il suo privato con riserbo e lontano dai riflettori. Si sa che ha conosciuto Laura Freddi nel 2013 grazie alla comune passione per la pallavolo e che i due sono pronti a convolare a nozze. In un post su Instagram, la showgirl ha infatti scritto: «Il nostro padre spirituale ci ha dato una tiratina di orecchie e così, davanti a questo parroco, abbiamo fatto la promessa di matrimonio. Appena la bambina sarà in grado di portare le fedi all’altare ci sposeremo».

La nascita della figlia Ginevra

Quanto alla nascita del loro rapporto, Laura aveva così raccontato ai microfoni di Io le donne non le capisco in onda su radio Radio: «È la prima volta che non c’è stata subito quell’attrazione forte. È stata una storia costruita più sul parlare, scambiarci idee, anche cose in comune che avevamo… Ci siamo accorti che anche la cosa di avere un figlio era molto importante per entrambi, quindi abbiamo messo insieme un puzzle di cose e valori importanti e ci siamo innamorati piano piano». Il 3 gennaio 2018 è nata la loro figlia Ginevra dopo un percorso tutt’altro che facile per la Freddi – che, quando era sposata con Casavecchia, aveva avuto un aborto spontaneo e la conseguente paura di riprovarci.