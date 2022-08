Leoluca Granata, l’ex tronista condannato in Svizzera per violenza sessuale

Cinque anni di reclusione in Svizzera. È la decisione del tribunale elvetico per Leoluca Granata. L’ex tronista è accusato con due suoi amici di aver violentato una ragazza conosciuta dopo una serata in discoteca quasi un anno fa, esattamente nella notte tra il 25 e il 26 settembre 2021. I genitori del giovane di Maranello, in provincia di Modena, non hanno dubbi sulla sua estraneità ai fatti. Anche i suoi due amici sono stati condannati, rispettivamente a 27 e a 30 mesi di reclusione.

La condanna in Svizzera

«È stato un rapporto consenziente, nostro figlio è innocente, nel corso delle indagini è emersa una lunga serie di contraddizioni». Così dicono i genitori di Granata, ma il giudice svizzero non è stato d’accordo con loro. Stando a una prima ricostruzione, il 20enne aveva conosciuto la ragazza in discoteca, mentre era in compagnia di amici. Si trovava a Lugano proprio per andarli a trovare, visto che i due provenivano da Modena. Avrebbe quindi invitato la ragazza a passare la notte con lui. La giovane avrebbe accettato e poi sarebbe iniziato un rapporto sessuale, al quale si sarebbero uniti anche gli amici di lui. La ragazza ha dichiarato che il rapporto non era consenziente e che i tre l’avrebbero violentata più volte.

I ragazzi avevano filmato il rapporto sessuale e i video erano stati sequestrati dagli inquirenti. La richiesta di scarcerazione su cauzione per Leoluca Granata è stata respinta. Secondo il giudice, si tratta di violenza perché la giovane in quel momento non era capace di discernimento.

Leoluca Granata, Uomini e Donne prende le distanze

La produzione del programma televisivo Uomini e Donne ha preso le distanze da quanto accaduto. «Nell’esprimere tutto il più forte dispiacere per l’accaduto alla ragazza ma anche alle famiglie coinvolte, ci teniamo a specificare che Leoluca Granata ha partecipato ad un’unica sola puntata su circa ben 4300 andate in onda del programma da noi prodotto. Inoltre è bene specificare che in quella singola puntata, lo stesso Leoluca è andato in onda per pochissimi secondi: il tempo di presentarsi come corteggiatore e, non convincendo evidentemente la tronista, vedersi eliminato nel giro di pochi attimi e di conseguenza uscire dallo studio. Totale in onda circa un minuto e pochi secondi» spiegano.

L’ex tronista si trova attualmente in un carcere svizzero, dove dovrà scontare la pena di 5 anni.