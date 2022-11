Leo Moretti trovato morto: il manager della Lardini aveva 43 anni

Accasciato su un tavolo, apparentemente privo di vita. Così un parente ha trovato Leo Moretti morto. Il 43enne lascia una moglie, tre figli, e la Lardini, azienda storica di cui la madre era titolare. L’imprenditore della provincia di Ancona è deceduto nella sua casa a Filottrano. A causare la morte sarebbe stato un malore improvviso. A quanto si apprende, l’uomo non sarebbe stato in grado di chiedere aiuto. Leo è stato trovato alle ore 23 di ieri, 6 novembre.

Leo Moretti trovato morto: cosa è successo al manager della Lardini?

Dopo l’allarme del parente, i soccorsi arrivati sul posto hanno trasportato Leo all’ospedale di Jesi, dove è spirato questa mattina, 7 novembre, alle ore 6:30. «Sono stato io a trovarlo, insieme alla moglie Laura e al padre, non respirava già più. Gli ho fatto il massaggio cardiaco, ho provato a salvarlo» spiega il presidente del Gruppo Andrea Lardini. Leo si occupava del brand Tommy Hilfilger ed era nella Lardini da circa 20 anni.

«Ha avuto un reflusso e una conseguente fibrillazione cardiaca che lo ha portato alla morte cerebrale. Non si è più ripreso. Oggi ci sentiamo distrutti, come se il sole non sorgesse più. Perché Leo, così dolce, solare, sorridente era il sole in azienda» conclude tra le lacrime il Cavaliere del Lavoro.

Il ricordo

«Leo, per sempre nei nostri cuori e nella nostra mente. Con grande tristezza ci ritroviamo ad annunciare la dipartita del nostro amato Leo Moretti. Un figlio, marito, padre, amico e collega meraviglioso, parliamo a nome di tutti coloro che lo hanno conosciuto quando diciamo che ci mancherà tantissimo» si legge sulla pagina Facebook della Lardini.

«Quelle cose che non vorremo mai sentire… quelle notizie che non vorremmo mai dare… purtroppo il nostro caro amico Leo Moretti eri sera ci ha lasciati alla giovane età di 43 anni. Oltre ad un sacco di amici ed appassionati offroad 4×4 lascia la sua famiglia, la moglie e 3 figli siamo senza parole» scrivono sui social i membri del team della RedTeam Hm 4×4. Moretti era un loro compagno di squadra.