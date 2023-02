Leo Gassmann in canottiera a Sanremo, la stylist: «Mi dissocio completamente»

Sul palco dell’Ariston Leo Gassmann si è presentato con un outfit estremamente sobrio: il cantante si è esibito in canottiera. Per questa ragione, la sua stylist ha commentato il look su Instagram: «Mi dissocio completamente dal look di Leo di questa sera».

Le dichiarazioni della stylist su Leo Gassmann

Ieri il cantante Leo Gassmann si è esibito con uno stile poco elegante nel corso della terza serata di Sanremo, ha indossato una semplice canottiera bianca. La sua stilista ha voluto precisare che non è stata una sua decisione: «Mi dissocio completamente dal look di Leo di questa sera. Non avrei mai mandato un artista in canotta sul palco e lo sapete. C’era una bellissima giacca originariamente e tanti altri look» ha scritto in una storia Instagram, postando anche la foto del look completo di Givenchy con cui l’artista avrebbe dovuto presentarsi sul palco.

«Canotta a parte, è stato bravissimo», ha aggiunto. Dopo un paio di ore la stilista ha pubblicato un post su Instagram ponendo l’accento sulla canotta del cantante e attribuendo a quest’ultima titoli ironici come «il corpo del reato» e «la canotta più famosa di Sanremo».

Perché il cantante si è esibito in canottiera

Dopo la performance Leo Gassmann ha risposto alla domanda sul look, negli studi di Rai Radio2. Rispondendo alle domande di Ema Stokholma e Gino Castaldo, il figlio di Alessandro Gassmann ha raccontato il retroscena dietro alle quinte: «È stata una cosa inaspettata: dovevo indossare una giacca, ma sul palco non si possono indossare i marchi, quindi non l’ho potuta indossare». Ha aggiunto poi: «L’importante è che la canzone sia andata bene».

A ironizzare sulla questione ci ha pensato anche suo padre, Alessandro Gassmann: «Comunque sta cosa della canotta è un marchio di famiglia… tutto il resto imitazioni» ha scritto l’attore allegando una foto che mostra lui, Vittorio e Leo, con una canotta bianca.