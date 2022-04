Dove vedere Leicester – Roma di Conference League? Orario, arbitro e formazioni della semifinale

Ancora una squadra inglese sulla strada della Roma per una finale europea. L’obiettivo è sfatare un tabù che ha visto i giallorossi soccombere prima al Liverpool, nella Champions League del 2018, e poi al Manchester United nell’Europa League dell’anno scorso. Oggi i giallorossi affronteranno al King Power Stadium il Leicester di Brendan Rodgers per un posto a Tirana il 25 maggio. La semifinale di andata di Conference League, in diretta stasera 28 aprile alle 21 su Sky Sport Uno e Tv8, segnerà uno spartiacque decisivo per la stagione della Roma di Mourinho, che non ha mai nascosto l’obiettivo di vincere la coppa. L’altro match vedrà affrontarsi il Feyenoord e il Marsiglia. La visione sarà disponibile anche in streaming su Dazn e su Now Tv.

«Non ho paura del Leicester, noi meritiamo la finale». Così José Mourinho, dallo scorso agosto alla guida della Roma, ha deciso di caricare i suoi e tutto l’ambiente in vista della semifinale di andata. «L’ho detto dal primo giorno, questa è la mia competizione». L’allenatore del Leicester Brendan Rodgers intanto fa i complimenti alla Roma e al suo tecnico: «Dovremo essere al top per batterli. Mourinho ha l’X Factor, non posso che ammirarlo». Arbitro del match sarà Carlos Del Cerro Grande, che i romanisti ricorderanno per aver diretto il match contro il Manchester United della scorsa stagione terminato 6-2 per gli inglesi. Assistenti saranno gli spagnoli Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernández, mentre quarto uomo sarà Jesús Gil Manzano. Al Var, che esordisce oggi nella competizione, siederanno invece Juan Martínez Munuera e Alejandro Hernández.

Leicester – Roma, le probabili formazioni della semifinale stasera 28 aprile 2022 su Tv8

Qui Leicester, Vardy c’è solo per la panchina

Per la sfida contro la Roma, il tecnico delle Foxes Brendan Rodgers recupera la sua stella Jamie Vardy, anche se solo per la panchina. L’attaccante del Leicester infatti è reduce da un serio infortunio al ginocchio ma potrebbe giocare uno spezzone nel finale di gara. Per il resto, la squadra dovrebbe scendere in campo con i soliti effettivi. Davanti al portiere Schmeichel ci saranno Fofana e Johnny Evans, con Ricardo Pereira e l’ex Atalanta Castagne sulle corsie esterne. A centrocampo maglia da titolare per Tielemans e Dewsbury-Hall, ai cui fianchi agiranno verosimilmente Barnes e Albrighton. In attacco, vista l’assenza di Vardy, spazio al talento di Maddison e la velocità di Ihenacho.

Qui Roma, ballottaggio Sergio Oliveira – Zaniolo

Qualche dubbio di formazione per José Mourinho, che dovrebbe partire con un più cautelativo 3-5-2. Davanti a Rui Patricio, confermato tra i pali, ci saranno Mancini, Ibanez e Smalling. In regia dovrebbe giocare dall’inizio Sergio Oliveira, anche se resta la possibilità di vedere in campo Zaniolo. In caso dovesse giocare il portoghese, al suo fianco ci saranno il capitano Pellegrini e Cristante, con Zalewski e Karsdorp nei ruoli dei quinti di sinistra e destra. In attacco spazio a Mkhitaryan (in caso della titolarità di Zaniolo, l’armeno scalerà a centrocampo) e Tammy Abraham, capocannoniere della competizione con 8 gol.

LEICESTER (4-4-1-1): Schmeichel; Ricardo Pereira, Fofana, Jonny Evans, Castagne; Albrighton, Tielemans, Dewsbury-Hall, Barnes; Maddison; Iheanacho. All.: Rodgers.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Mkhitaryan, Abraham. All.: Mourinho.