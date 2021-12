Lei rinuncia alla carriera per farlo laureare: ora, dopo il divorzio, lui deve risarcirla

Non il divorzio milionario della principessa Haya e del sultano di Dubai, ma comunque una sentenza importante. La Corte di Cassazione ha stabilito che un uomo dovrà versare 250 euro di assegno mensile di divorzio all’ex coniuge per riequilibrare quanto fatto da lei nel periodo in cui si è laureato. Lo riporta la Gazzetta di Modena, che parla di un matrimonio durato appena due anni, ma soprattutto della posizione lavorativa dell’uomo, raggiunta grazie alla laurea conseguita anche con gli sforzi dell’ormai ex moglie.

La storia: separati dal ’79, il divorzio tre anni fa

Secondo quanto racconta il quotidiano modenese, i due protagonisti della vicenda si sono sposati mentre lei lavorava da operaia nel settore tessile e lui studiava, proseguendo il proprio percorso universitario. Ma dopo due anni dal matrimonio e la nascita del secondo figlio, i due si sono separati consensualmente. Era il 1979 e da lì in poi la donna si è occupata dei due figli senza chiedere alcun aiuto al marito, diventato poi un ingegnere in carriera. Dopo quasi 40 anni, nel 2018 è arrivato il divorzio ufficiale al tribunale di Modena e con lui la richiesta della donna. Immediato il ricorso dell’ex marito, respinto dalla Cassazione, che invece ha dato ragione alla donna. I suoi sforzi hanno permesso all’uomo di raggiungere l’attuale posizione lavorativa e per questo dovrà essere risarcita.

La sentenza della Corte di Cassazione

Secondo quanto scrivono i giudici, «la sentenza impugnata ha dato conto, in piena applicazione dei principi sanciti da questa Corte, dell’apporto fornito dall’ex coniuge alla famiglia, evidenziando come l’impegno della donna abbia consentito al marito di laurearsi, potendo egli attendere, a tempo pieno, agli studi prescelti, così conseguendo una collocazione lavorativa adeguata, nella rinuncia invece operata dall’ex coniuge a più altri livelli di impiego nel proprio settore lavorativo». Le rinunce di ieri, con una carriera mai avanzata e i sacrifici fatti per crescere i figlia da sola, valgono il risarcimento di oggi: alla donna dovrà essere pagato l’assegno mensile di 250 euro.