Lego, la nota azienda di giocattoli, sta vivendo uno dei suoi periodi migliori. La società danese ha infatti registrato nei primi sei mesi del 2021 il 140 per cento in più dei profitti rispetto allo scorso anno, con un utile netto che sfiora il miliardo di dollari. In aumento anche le vendite al consumo, che hanno registrato una crescita del 36 per cento. Per questo, ha deciso di premiare ogni dipendente con tre giorni di ferie alla fine dell’anno e un bonus in denaro nei primi mesi del 2022.

Lego: dalla pandemia agli investimenti in Cina, i segreti del boom

«È stato un anno straordinario per il gruppo Lego grazie anche al duro lavoro dei nostri colleghi», ha rivelato in una nota l’azienda. Come riporta il Guardian, la crescita ha fatto leva sui lockdown causati dalla pandemia, che hanno portato a un aumento della domanda, e sull’espansione in Cina. Lego ha infatti totalizzato un utile di 6,3 miliardi di corone danesi, pari a circa 954 milioni di dollari, soltanto nella prima metà dell’anno in corso, incrementando i profitti del 140 per cento rispetto al 2020. Per festeggiare il traguardo, l’azienda ha deciso di concedere tre giorni di ferie in più a ciascuno dei suoi 20 mila dipendenti sparsi in 40 paesi. Non finisce però qui, dato che entro aprile 2022 tutto il personale riceverà sul proprio conto un bonus in denaro ancora non quantificato.

Tra i più venduti i set di Harry Potter e del Titanic

«Tutti i gruppi di mercato hanno registrato una crescita con prodotti che hanno attratto consumatori di tutte le età e di interesse vario», si legge ancora nella nota. I set più redditizi sono stati quelli legati ai franchising cinematografici di Star Wars e Harry Potter, oltre ai classici di Lego City. Ottimi anche i risultati per la riproduzione del Titanic, un modellino in scala 1:200 da oltre 9000 pezzi dal costo di 629,99 euro. Attualmente, date le incredibili vendite, non è disponibile all’acquisto.

Come detto, altro motore trainante è stata la grande espansione sul mercato cinese. Da New York a Copenaghen solo nel 2021, Lego ha aperto 60 nuovi negozi in tutto il mondo, 40 dei quali in Cina. Nella Repubblica Popolare se ne contano ora 291, circa il 40 per cento sui 737 a livello globale. Prossimo obiettivo dell’azienda sarà incentivare ancor di più il passaggio a una produzione sostenibile. Già a inizio 2022, saranno introdotti nuovi sacchetti di carta per sostituire la plastica monouso nelle scatole, che dovrebbe sparire definitivamente entro il 2025. Grande anche l’impegno per aiutare i bambini in difficoltà tramite un apprendimento con i giocattoli: da inizio anno, Lego ha contribuito con donazioni pari a circa 230 milioni di dollari.

