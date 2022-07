La Lego cessa tutte le sue attività in Russia

Anche la Lego lascia definitivamente la Russia. La società danese, la più grande produttrice di giocattoli al mondo, ha dichiarato martedì che interromperà tutte le sue attività nella Federazione, licenziando la maggior parte del team con sede a Mosca e interrompendo la partnership con Inventive Retail Group, la società che gestiva 81 negozi per conto del marchio nel Paese.

La Lego aveva già interrotto le consegne in Russia dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina

Si tratta dell’ultimo passo verso l’addio definitivo, visto che la Lego aveva già interrotto le consegne in Russia dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina. «Confermiamo la risoluzione del contratto con Lego», ha dichiarato martedì all’Afp una portavoce di Inventive Retail Group. «La nostra azienda continuerà a lavorare come leader nel settore dei giocattoli da costruzione e dei giocattoli educativi».

I prodotti Lego erano stati inseriti in un elenco di beni importabili

All’inizio di maggio, la Russia aveva inserito i prodotti della Lego in un elenco di beni che potevano essere importati senza l’accordo dell’intestatario della proprietà intellettuale al fine di aggirare le restrizioni imposte a causa del conflitto in Ucraina. Nella lista pubblicata dal ministero dell’Industria e del Commercio c’erano anche smartphone Apple e Samsung, grandi marchi automobilistici, console da gioco e pezzi di ricambio utilizzati in vari settori.

