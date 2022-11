Legnano, morto un bambino di 10 anni: da giorni aveva la febbre alta

Arriva in condizioni gravi al Pronto Soccorso di Legnano con una gravissima febbre che non lo lasciava da giorni. I medici cercano invano di rianimarlo per 40 minuti, poi possono solo riscontrare il decesso. È accaduto a un bambino di 10 anni, morto in ospedale. Ora si attende l’autopsia per capire cosa sia successo.

Legnano, morto bambino in ospedale: aveva la febbre da giorni

Il piccolo è arrivato al Pronto Soccorso accompagnato dai genitori alle ore 7 di domenica 20 novembre. Non avrebbe sofferto di particolari patologie, ma da qualche giorno aveva febbre alta che non si apprestava a scendere. Così, i genitori lo avevano portato nel nosocomio di Legnano. I medici non sarebbero stati informati della febbre secondo quanto riportato da Fanpage. In ogni caso, il bambino non stava bene e, a un certo punto, è stato necessario un intervento di rianimazione.

Purtroppo, dopo 40 minuti di tentativi, il piccolo è morto in ospedale. Ora si attende il riscontro dell’autopsia per capire com’è possibile che un bambino di 10 anni muoia solo per una febbre. Infatti, la cartella clinica precedente non evidenzierebbe problemi di salute. Oltre a questo, non sembra che il piccolo sia stato colpito da un virus o da un’influenza.

Disposta l’autopsia

Al momento, non risultano ipotesi di reato. Quello che è certo è che l’autopsia servirà a stabilire cosa aveva causato la febbre alta nel piccolo e perché si sia poi arrivati al tragico epilogo. «(…) quest’anno l’epidemia influenzale ha già raggiunto livelli elevati. I casi che abbiamo riscontrato noi medici di famiglia sono numerosi, soprattutto nella popolazione giovanile e nei bambini» ha spiegato Alessandro Rossi, responsabile dell’area malattie infettive della Società italiana di medicina generale e delle cure primarie.

«(…) supporre con ragionevolezza che sarà un’epidemia impegnativa: i numeri attuali infatti mostrano che siamo già sul livello della fase avanzata dell’epidemia influenzale dello scorso anno» conclude.