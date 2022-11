Quella disputa tra animi cartacei e animi digitali

Amiamo leggere. Ma le leggere non amano noi pesanti. Ah, io amo il profumo della carta. Ma carta can’t. Ah, io amo il digitale perché mi tocca. È il supporto quello che conta: aiuto. Per pubblicizzare il libro d’un amico, su una foto al mare di me di spalle che mostro il libro, scrissi questo palindromo: “Orbi leggeranno, donna regge libro”. La disputa tra animi cartacei e animi cellulari s’accende. Il falò delle divanità. Dimmi dove non leggi e ti dirò chi sei. La domenica è quel giorno che scivoli dal letto nei jeans senza mutande e ti rechi in edicola e torni con un mazzo di giornali, bouquet incartapecorito di una felice sposa fuggita all’altare. I libri noiosi son come certi amanti: al mattino li ritrovi a pancia a terra sul letto e pensi oddio è ancora qua. Tutti scambiano la leggerezza per leggerezza.