Legge di bilancio tutti i bonus della nuova manovra 2022

La Legge di Bilancio 2022 del governo Draghi prevede numerose novità che impattano sulla vita di imprese, famiglie e lavoratori. Tra le altre manovre previste dalla riforma, sono stati approvati o prorogati numerosi bonus. Ecco quali.

I bonus della Legge di Bilancio 2022

Il testo definitivo della Legge di Bilancio 2022 è entrato in vigore il 1° gennaio 2022. Ecco i bonus previsti dalla manovra approvata dal Governo.

Bonus per la casa

C’è la proroga del Superbonus 110%. Raddoppia poi il bonus mobili (10.000 euro) ed è rifinanziato il bonus TV e decoder. Rinnovato anche il bonus per i filtri dell’acqua. Arrivano anche gli altri incentivi per la casa, dall’Ecobonus al bonus verde (tutti fino al 2024). Il bonus facciate è stato prorogato, ma con una diminuzione dello sgravo al 60%. Torna il bonus ristrutturazioni al 50%. Nel 2022 arriva anche il bonus barriere architettoniche, uno sconto del 75% per abbattere le barriere architettoniche nelle abitazioni.

Bonus per la famiglia

Con la Legge di Bilancio 2022 viene prorogato il bonus prima casa under 36 e arrivano fondi aggiuntivi per asili nido e scuole dell’infanzia. Arriva il bonus affitti per i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro. Prorogato inoltre il bonus luce e gas.

Bonus assunzioni

Ci sono nuovi incentivi fiscali per favorire l’occupazione. Prorogato il bonus lavoro giovani under 36, bonus decontribuzione sud, bonus 100 euro.

Bonus cultura

Riconfermato il bonus cultura e Carta Docente con 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Dal 2022 i 18enni avranno una Carta elettronica per le spese culturali.

Bonus per le imprese

Il Bilancio 2022 prevede più fondi per la Transizione 4.0 e altre risorse per sostenere l’internazionalizzazione. Previsto anche il Superbonus Hotel 80% per le imprese turistiche, un nuovo fondo per i lavoratori dello spettacolo e dell’automobile colpiti dalla pandemia. Continuano ad essere operativi i bonus attuali per le start up, fino ad esaurimento fondi, Resto al Sud che ha subito modifiche. Confermato anche il bonus POS.