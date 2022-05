Legge contro Hitler: cosa prevede e quando è stata usata

Joe Biden ha firmato la Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act. Si tratta di una legge che consente di velocizzare l’invio di armi all’Ucraina, già impiegata nel 1941 per fornire equipaggiamenti ai britannici impegnati a combattere contro Adolf Hitler. Adesso Washington ha riesumato quello stesso strumento per supportare Kiev nella guerra contro la Russia.

Legge contro Hitler: cosa è?

Jen Psaki, portavoce della Casa Bianca, ha annunciato che Joe Biden ha firmato la legge che velocizza la fornitura di armi all’Ucraina. Camera e Senato avevano già approvato il provvedimento a fine aprile, che, in linea molto generale, consente di prestare equipaggiamento militare a qualsiasi governo straniero “ la cui difesa sia valutata vitale dal presidente Usa “.

Dal punto di vista tecnico, la suddetta legge autorizza l’amministrazione Biden, durante l’anno fiscale 2023, a prestare o noleggiare attrezzature militari all’Ucraina e ad altri paesi dell’Europa orientale. Questa legge è stata utilizzata durante la seconda guerra mondiale. A quel tempo gli Stati Uniti hanno spedito forniture militari statunitensi per un totale di 50,1 miliardi di dollari, equivalenti a 690 miliardi nel 2020. In tutto, 31,4 miliardi sono andati al Regno Unito, 3,2 miliardi alla Francia, 1,6 miliardi alla Cina. Poi 11,3 miliardi all’Unione Sovietica e i restanti 2,6 miliardi ad altri alleati. In particolare, nel 1941 gli USA hanno supportato le milizie inglesi, impegnate nel combattere contro Adolf Hitler. Allora il Lend-Lease Act si è rivelato cruciale, poiché ha cambiato il corso della guerra.