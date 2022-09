Legge 104, addio al referente unico: l’assistenza diventa condivisa

La Legge 104 ha subito una rivoluzione per quanto riguarda l’assistenza. Infatti, si dovrà dire addio al referente unico, visto che tale assistenza si potrà dividere, anzi, condividere tra più referenti. La modifica è stata effettuata grazie al decreto legislativo 105/2022, entrato in vigore a metà agosto e chiarito dall’Inps grazie a una comunicazione dedicata alla modifica.

La novità della Legge 104

La modifica della Legge 104 è stata fatta per attuare la direttiva UE 2019/1158 che recita «al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare». Dunque, la modifica fa saltare la regola del «referente unico dell’assistenza» secondo cui non poteva essere riconosciuta a più di un dipendente la possibilità di prendersi dei giorni di permesso per fornire assistenza alla stessa persona affetta da disabilità.

Prima della modifica, solo i genitori con figli affetti da disabilità rappresentavano un’eccezione e potevano condividere l’assistenza, ma ora l’eccezione è divenuta regola e l’assistenza può essere condivisa tra più referenti in qualsiasi caso.

I dettagli dell’assistenza condivisa

Ma quali sono i dettagli della modifica alla Legge 104? Resta confermata la possibilità di prendere tre giorni di congedo lavorativo per fornire assistenza a un disabile, ma ora questa possibilità può essere condivisa tra più referenti. In poche parole, più familiari possono godere di quest’agevolazione e richiedere l’autorizzazione per assistere un parente con disabilità grave.

Inoltre, c’è anche un’altra novità che prevedere che anche il coniuge «convivente di fatto» può godere di quest’agevolazione. Dunque, la platea di beneficiari di tale autorizzazione si estende e non bisogna essere sposati per richiedere questo permesso all’Inps. Tuttavia, si ricorda che tale agevolazione deve essere sfruttata solo per dare assistenza a un familiare con una disabilità grave altrimenti si rischia il licenziamento.