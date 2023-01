The Legend of Tarzan stasera su Italia 1: trama, cast e 5 curiosità

David Yates, regista degli ultimi quattro capitoli di Harry Potter, dirige The Legend of Tarzan, film del 2016 in onda stasera 29 gennaio alle 21.25 su Italia 1. La trama si svolge molti anni dopo che Tarzan ha lasciato per sempre la giungla africana. Oggi vive in una ricca abitazione britannica assieme alla moglie Jane, ma il richiamo delle sue origini si ogni giorno più forte. Quando scopre che la popolazione che un tempo aiutò a prosperare è in pericolo, la spinta sarà irrefrenabile. Nei panni del protagonista recita Alexander Skarsgård, mentre Margot Robbie è Jane. Nel cast anche Samuel L. Jackson e Christoph Walz. La visione sarà inoltre disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

The Legend of Tarzan, trama e cast del film stasera 29 gennaio 2023 su Italia 1

Fiume Congo, Africa centrale. Nel cuore della giungla nasce John Clayton III, figlio del conte di Greystoke John Clayton II e sua moglie Alice. Quest’ultima muore durante il parto, mentre il marito è vittima di un attacco dei gorilla. Incredibilmente, proprio una scimmia di nome Kale accoglie il piccolo come suo figlio, dandogli il nome di Tarzan. Una volta adulto (Alexander Skarsgård), incontra una donna di nome Jane (Margot Robbie) e se ne innamora tanto da seguirla in Inghilterra. Nel frattempo, il re del Belgio Leopoldo II intende costruire in Congo, proprio nei territori un tempo abitati da Tarzan, una linea ferroviaria con cui collegare l’intero Paese, ma rimane senza soldi in cassa. Invia quindi il capitano Leon Rom (Christoph Walz) per trovare la leggendaria Opar, secondo la leggenda piena di diamanti.

Durante la spedizione, Rom trova i gioielli ma cade in un’imboscata di Mbonga (Djimon Hounsou), capo di una violenta tribù locale. In cambio della sua vita, Mbonga chiede quella di Tarzan, colpevole di aver ucciso suo figlio durante uno scontro anni addietro. Per convincere l’ex re della giungla a tornare in Congo e poter rispettare il patto, il re Leopoldo lo abbindola proponendogli un incarico diplomatico di vitale importanza. Inizialmente riluttante, accetta anche per l’influenza di George Washington Williams (Samuel L. Jackson), funzionario americano del tutto all’oscuro dei piani belgi. Tarzan pertanto accetta e, assieme alla moglie Jane, torna dove tutto ha avuto inizio. Scoprirà che la situazione è ben più grave di quanto immaginava.

The Legend of Tarzan, 5 curiosità sul film stasera 29 gennaio 2023 su Italia 1

The Legend of Tarzan, l’allenamento di Alexander Skarsgård

Per raggiungere il fisico scultoreo del Re della Giungla, Skarsgård ha seguito un rigido allenamento. Per cinque mesi ha evitato i grassi durante i pasti e si è recato in palestra con un coach personale, Magnus Lygdback. «Era già in ottima forma, ma non esattamente come volevamo», ha detto quest’ultimo nelle interviste promozionali. «Aveva poca definizione muscolare, inoltre i suoi addominali non erano come li volevamo noi». Il risultato fu eccezionale, tanto da far sbalordire la sua coprotagonista Margot Robbie. «La prima volta che si è tolto la camicia, la mia mascella è arrivata sul pavimento», ha scherzato la star.

The Legend of Tarzan, Michael Phelps in trattative per interpretare Tarzan

Sebbene Skarsgård sia stato dall’inizio la prima scelta del regista, la produzione ha preso in considerazione anche altri attori per interpretare Tarzan. Fra questi Henry Cavill, che rifiutò per concentrarsi su Batman V Superman e Tom Hardy. Curiosamente, come sottolinea Imdb, per un po’ di tempo si pensò addirittura al campione di nuoto Michael Phelps, stella americana alle Olimpiadi.

The Legend of Tarzan, le location del film

Per gran parte delle riprese, la troupe ha utilizzato gli Studi Leavesden di Londra. Tuttavia il set ha coinvolto anche altre zone del Regno Unito, tra cui Kedleston, Windsor e il Galles. Per parte degli esterni, ha viaggiato anche in Gabon, luogo ideale per rendere al meglio la giungla della storia.

The Legend of Tarzan, la dedica al produttore Weintraub

L’intera pellicola è dedicata alla memoria di Jerry Weintraub, produttore del film deceduto prima della fine delle riprese a 77 anni per un arresto cardiaco. Nel corso della carriera ha prodotto diversi lungometraggi di successo, tra cui Ocean’s Eleven e la saga di Karate Kid.

The Legend of Tarzan, critica e incassi al botteghino

Realizzato con un budget di ben 180 milioni di dollari, il film di Yates ne ha incassati 356.7 al botteghino internazionale. Non entusiasmante nemmeno la critica, come testimoniano i risultati su Rotten Tomatoes. Sull’aggregatore di recensioni vanta infatti appena il 34 per cento di pareri positivi con un voto medio di cinque su 10. Non va meglio su Metacritic, dove ha totalizzato 44 su 100 con giudizi molto contrastanti.