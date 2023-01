Legambiente: «Torino, Milano e Asti le città più inquinate del 2022»

È stato presentato l’ultimo rapporto di Legambiente «Mal’aria di città» che fotografa lo stato di inquinamento delle città italiane. Ben 29 i capoluoghi che hanno superato i limiti di legge. Torino, Milano e Asti si aggiudicano il podio. A seguire, Modena, Padova e Venezia.

Il rapporto di Legambiente sulle città più inquinate del 2022

Nel suo report, l’associazione ha realizzato uno screening all’Italia ed ai suoi livelli di inquinamento. Il Belpaese è ancora lontano dagli obiettivi prefissati dalla Commissione Europea per il raggiungimento della transizione ecologica. Secondo lo studio, redatto e pubblicato nell’ambito della Clean Cities Campaign, i livelli di inquinamento atmosferico in molte città sono ancora troppo alti rispetto i limiti normativi imposti per il 2030.

Il report ha messo in evidenza che nei capoluoghi di provincia, durante tutto il 2022, sia per quanto riguarda i livelli delle polveri sottili (PM10, PM2.5) che del biossido di azoto (NO2), sono stati oltrepassati i valori accettabili. In sintesi sono ben 29 città delle 95 monitorate ad aver superato gli attuali limiti normativi (35 giorni all’anno, con una media giornaliera di 50 microgrammi/metro cubo): Torino con 98 giorni di sforamento, Milano con 84, Asti con 79, Modena con 75, Padova e Venezia con 70. A completare la classifica, Cremona (67), Treviso (66), Mantova e Rovigo (65) e, tra le città del Sud, Andria (47) e Ragusa (41).

Ancora troppi morti italiani per inquinamento

Dati estremamente preoccupanti, perché in Italia i morti per inquinamento atmosferico sono ancora tanti – si stima il 17% del totale europeo nel 2021. Quindi, è necessario più che mai abbassare i livelli di inquinamento nelle città per renderle più vivibili e sostenibili. Secondo Legambiente serve un cambio di passo e una maggiore attenzione da parte dei governi e delle amministrazioni locali volte a ridurre le emissioni inquinanti o climalteranti e per favorire la mobilità pulita, ad esempio con zone a zero emissioni, limiti in città di città 30 km all’ora, potenziamento del trasporto pubblico, elettrificazione autobus e sharing mobility.