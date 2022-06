Seria A, svelato il calendario: si parte il 13 agosto, lunga sosta da novembre a gennaio

I tifosi in tutta Italia hanno atteso quello che è diventato il giorno in cui si apre, quasi in maniera ufficiale, la nuova stagione. Se solitamente questo momento coincideva con l’apertura del mercato estivo, da qualche anno è il sorteggio del calendario a rappresentare il crocevia tra il vecchio e il nuovo campionato. E la Lega Serie A ha presentato, in diretta sul proprio canale Youtube, tutte le giornate, tra big match e regolamenti, con tanto di nuovo pallone targato Puma mostrato ufficialmente per la prima volta. Ecco come inizierà la prossima Serie A, una delle più particolari di sempre a causa della lunga sosta invernale dovuta al Mondiale in Qatar, e quali saranno i momenti chiave per le big del campionato.

La formula: calendario asimmetrico e super sosta

La Lega ha deciso di mantenere la formula del calendario asimmetrico. Ciò significa che le giornate dei gironi d’andata e di ritorno saranno diverse tanto nella sequenza quanto nella composizione in ogni singolo turno. La partenza sarà il 13 agosto e in base a questo regolamento poteva capitare (ma così non è stato) di vedere un big match decisivo come il derby di Milano alla seconda giornata e poi all’ultima. Tra le regole, spicca quella che non permette incroci tra squadre che militano in Champions, Europa e Conference League nei turni a cavallo con le coppe europee. E poi la super sosta. Il Mondiale in Qatar fermerà la Serie A dal 13 novembre al 4 gennaio, rendendo il prossimo campionato, che si chiuderà il 4 giugno, uno dei più lunghi di sempre.

La prima giornata

Il campionato di Serie A debutterà a poche ore dal Ferragosto. Il 13 e il 14 agosto le compagini italiane si incroceranno per la prima volta, dando il via ufficiale al campionato. Nessun big match nel primo turno, con il Milan campione d’Italia a debuttare a San Siro contro l’Udinese e l’Inter, principale antagonista, a rispondere da Lecce. Casalingo anche il primo impegno della Juventus, che ospiterà il Sassuolo, mentre Napoli, Roma e Atalanta inizieranno in trasferta, rispettivamente contro Verona, Salernitana e Sampdoria. Lazio in casa contro il Bologna. Una novità riguarda la prima sosta nazionali, che per la prima volta arriverà non dopo i primi due turni ma dopo sette giornate.

Il calendario del primo turno

Fiorentina – Cremonese

Verona – Napoli

Juventus – Sassuolo

Lazio – Bologna

Lecce – Inter

Milan – Udinese

Monza – Torino

Salernitana – Roma

Sampdoria – Atalanta

Spezia – Empoli

I derby solo nei weekend

E tra le gare più attese ci sono, ovviamente, i derby. Da regolamento il calendario non prevedeva stracittadine durante i turni infrasettimanali. Questi ultimi saranno quattro: il 31 agosto, il 9 novembre, il 4 gennaio e il 3 maggio. Il più atteso è il derby di Milano, che sarà anche il primo in ordine temporale a disputarsi. Nel girone d’andata si giocherà alla quinta giornata, già il 4 settembre, mentre in quello di ritorno alla 21esima, il 5 febbraio. Segue quello di Torino, con i granata e la Juventus a incrociarsi alla decima, il 16 ottobre, e alla 24esima, il 26 febbraio. E poi una particolarità: si giocheranno negli stessi giorni, sia all’andata sia al ritorno il derby di Roma e quello definito d’Italia, tra Juve e Inter. Le date? Il 6 novembre, 13esima giornata, e il 19 marzo, alla 27esima.

I big match prima della sosta

Nello svelare il calendario, la Serie A svela anche i vari big match. Alla seconda giornata occhio ad Atalanta-Milan, mentre alla terza è già doppio incrocio con Juve-Roma e Lazio-Inter. Suggestivo il quinto turno, con la Juventus a volare a Firenze, il già citato derby di Milano e all’Olimpico la Lazio ad ospitare il Napoli. Poi la settima, con Milan-Napoli e Roma-Atalanta, l’ottava con Inter-Roma e l’incrocio tra i nerazzurri e Josè Mourinho, e la nona con Milan-Juve. Archiviato il derby di Torino alla decima, all’undicesima ci sarà Roma-Napoli ma anche il ritorno di Silvio Berlusconi a San Siro, con il suggestivo Milan-Monza. E poi ancora il tredicesimo turno con Juve-Inter e Roma-Lazio, ma anche Atalanta-Napoli. E infine l’ultima giornata prima della sosta, che prevede Atalanta-Inter e Juve-Lazio. Al rientro sarà subito match clou per i nerazzurri, che a San Siro ospiteranno il Napoli dell’ex tecnico Spalletti.