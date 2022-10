Il senatore Romeo nel mirino di Kyiv: «Voleva fosse riconosciuta la Crimea»

Se negli atenei dell'Unione Sovietica si studiava il comunismo scientifico, in quelli della Federazione verrà inserito un corso di studi in ideologia. Non solo un'arma per la propaganda ma anche un modo per eliminare i professori non allineati. A curarlo fedelissimi di Putin: dall'amico Mikhail Kovalchuk al direttore dell'Ermitage Mikhail Piotrovsky.