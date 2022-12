Da Brescia a Milano: come Meloni e Bossi assediano la Lega di Salvini

A Milano il Comitato Nord chiede al presidente Attilio Fontana di poter correre con una lista autonoma dalla Lega alle Regionali. A Brescia Fratelli d’Italia apre un fronte con il Carroccio alzando la posta per l’appoggio al candidato sindaco leghista Fabio Rolfi. Sono questi i due volti di una coalizione litigiosa nello storico cuore del suo potere. Fonti vicine alla Lega sentite da Tag43 notano che lo scoppio del Qatargate a Bruxelles, che tocca nei nervi scoperti il centrosinistra lombardo, avvicina le prospettive di vittoria a febbraio 2023. E questo, però, innesca dinamiche centrifughe: la competizione per il potere si fa sempre più accesa.

Meloni e Bossi, doppio pressing alla Lega in Lombardia

Giorgia Meloni da un lato, Umberto Bossi dall’altro: l’anomala coppia assedia Matteo Salvini, ogni giorno più sotto pressione. In mezzo, i leghisti lombardi governisti guidati a Roma da Giancarlo Giorgetti e a Milano da Guido Guidesi mediano. Il timore è che quella che si stia preparando sia la tempesta perfetta: «Pierfrancesco Majorino non è stato certamente toccato dal Qatargate e politicamente potrà sfruttare le nostre divisioni», ragiona con Tag43 un autorevole leghista bresciano. «Anche se l’avversario più temibile resta Letizia Moratti», prosegue. Non tanto – o non solo – per l’effettiva percentuale di consenso ottenibile alle urne. Quanto piuttosto per il potere di attrazione sugli esponenti politici. L’ex membro del Carroccio Gianmarco Senna è già passato al Terzo Polo. E altri potrebbero seguirlo se le faglie si aprissero.

A Milano e a Brescia sono iniziate due partite che dicono molto della coalizione di centrodestra: un cartello elettorale prima che un’alleanza organica. Un asse in cui contano più i poteri di rendita, dettati dal “qui e ora” dei sondaggi e le logiche di spartizione che un idem sentire programmatico.

Fontana non chiude al Comitato Nord: ed è già una notizia

La richiesta di Umberto Bossi a Fontana di presentare liste autonome dalla Lega alle Regionali suona come un penultimatum a Salvini. Vedere il fondatore del Carroccio correre separato, anche se non formalmente scissionista, dal suo partito potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso. L’obiettivo è chiaro: logorare Salvini decimale dopo decimale. Nella speranza che il combinato disposto tra la lista di Comitato Nord, trainata dalle segreterie “ribelli”, la civica di Fontana e il boom di Fdi mostri, il prossimo 13-14 febbraio, la perdita di peso definitiva del fu Capitano nella sua roccaforte. Premessa per quel “golpe” interno al partito da tempo programmato.

Non che Fontana, ragionano i leghisti, abbia fatto molto per dissuadere i “nordisti”. Le logiche della Lega, partito leninista e verticista, parlano chiaro: prassi alla mano, Fontana avrebbe dovuto stringere i ranghi attorno al segretario. Ma la sua natura di presidente ricandidato anche grazie allo smarcamento di Salvini non lo ha permesso. O forse, si sussurra, Fontana non ha voluto chiudere la porta. Le sue parole sono inequivocabili: i membri di Comitato Nord, a oggi formalmente solo un’associazione correntizia, «hanno ribadito la volontà di sostenermi e di sostenere il centrodestra, riferirò questa disponibilità ai miei alleati». Queste sono state le parole, estremamente concilianti, di Fontana ai margini dell’incontro con Bossi, rimpatriata tra figli di Varese, “capitale” ideologica del leghismo. E Bossi, Fontana e, a Roma, Giorgetti, di fatto sembrano concordare sulla sacrificabilità di Salvini. A patto che questo confermi le posizioni di potere al centrodestra.

Appoggiare un leghista a Brescia? Fdi ci pensa

Centrodestra che in Lombardia, come dicevamo, è tutto fuorché coeso. Parallela e convergente al tempo stesso alla sfida per le Regionali, la battaglia per il candidato sindaco di Brescia lo conferma. Fabio Rolfi, assessore regionale alle Politiche agricole e “re” delle preferenze nella provincia nel 2018 (9.602) punta la Loggia. Fratelli d’Italia nicchia e non conferma il supporto esplicito, già concordato verbalmente.

Il timore di Fdi è che Rolfi voglia blindarsi con un posto in giunta regionale per difendersi dall’eventualità di una sconfitta a Brescia, dove si voterà nella tarda primavera. E dunque il partito, ricco di voti ma povero di nomi di peso nella Leonessa d’Italia, chiede rassicurazioni. Il sostegno esplicito a Rolfi verrà dato solo a condizione di un trattamento di favore nella possibile seconda giunta Fontana. E dalle stesse Politiche agricole alla Sanità, molti dossier sono nelle mani degli uomini di Giorgia Meloni. Alzare la posta a Brescia per Fdi significa mettere sotto pressione la Lega in un territorio in cui da tempo i due partiti sono rivali: più schierato al centro il Carroccio bresciano rispetto alla media regionale, apertamente di destra la sezione locale di Fdi. Le distanze vanno di pari passo con una lotta sotterranea per rubarsi consiglieri comunali, sindaci, militanti.

Perché una rottura locale danneggerebbe tutta la destra

RecentementeMeloni ha nominato Diego Zarneri, manager esperto di comunicazione e storico militante di Gioventù nazionale, nuovo coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia al posto di Gianpietro Maffoni, senatore dal 2018 e sindaco di Orzinuovi dal 2019. Zarneri è, assieme al deputato Giangiacomo Calovini, ex assistente parlamentare di Maffoni, uno dei pochi volti di punta di Fdi nel Bresciano. Area in cui il partito-guida della coalizione di centrodestra vuole strutturarsi e istituzionalizzarsi partendo dalla ricerca di spazi politici e non solo elettorali ai danni della Lega. E alzare la posta a Brescia per la corsa alla Loggia rientra in questo schema. Il rischio di rottura esiste. E per il centrodestra sarebbe uno smacco correre diviso, nel 2023, nella città che avrà visibilità in quanto Capitale Italiana della Cultura assieme a Bergamo. Specie se le Regionali avranno mostrato la fragilità della coalizione. Il pericolo è che le faglie di Milano e Brescia, sommandosi, aprano spaccature profonde nel momento in cui a Roma il potere è ancora tutto da consolidare. Con i partiti che, nel tentativo di occuparlo, si fanno sempre più litigiosi.