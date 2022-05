Guerra sulla comunicazione in Lega calcio

C’è grande tensione in questi giorni dentro la Lega Calcio. Tutto ruota intorno alla figura del suo presidente Lorenzo Casini, romano, 46 anni, già capo di gabinetto al ministero della Cultura con Dario Franceschini e professore ordinario di Diritto amministrativo con nel curriculum l’essere stato allievo di Sabino Cassese. Casini, eletto lo scorso marzo al posto del dimissionario Paolo Dal Pino, in queste ultime settimane si è messo alla ricerca di una nuova figura nell’ambito della comunicazione che possa accompagnarlo nei tortuosi rivoli del mondo del pallone. I pretendenti sono molti, e tra i molti la scelta sembrava orientarsi sul nome di Simone Cantagallo, ex manager della Tim di Luigi Gubitosi dove è stato per più di tre anni a capo della comunicazione, ruolo che ha abbandonato poco dopo la burrascosa uscita dell’ad.

Quei legami pericolosi con l’accordo Tim-Dazn

Cantagallo, prima di approdare all’ex monopolista delle tlc, poteva vantare un passato nell’ufficio stampa di Enel, di Alitalia e infine di Lottomatica. La sua nomina sarebbe molto sponsorizzata anche dall’amministratore della Lega Serie A, Luigi De Siervo, che sulla comunicazione vede di buon occhio una continuità anche in Lega con l’accordo Tim – Dazn. La sua uscita da Tim fu preceduta da quella di Carlo Nardello, anche lui fedelissimo dell’entourage di Gubitosi, che aveva negoziato per primo il contratto per i diritti del calcio con Dazn che poi fu la causa del dissesto dei conti dell’azienda. Un contratto al centro di molte chiacchiere e soprattutto di un audit che mira a capire chi del mondo di Gubitosi, dei soci francesi di Vivendi o della stessa Lega con De Siervo, abbia tanto spinto per concludere un’operazione che pesa come un macigno sui bilanci del colosso delle tlc tanto da costringerla ripetutamente, nell’ultimo periodo della gestione Gubitosi, a lanciare una raffica di profit warning. E sulla quale sta lavorando il nuovo capo azienda Pietro Labriola nel tentativo di sbrogliare l’intricato groviglio e ridiscutere i termini dell’onerosissimo accordo.

Il presidente Casini sulla comunicazione prende tempo

Ed è il precedente di Dazn a far storcere il naso a qualche presidente che si interroga sull’opportunità della scelta di Cantagallo proprio per quello che fu il suo ruolo in Tim. Tanto che Casini al momento ha deciso di stoppare tutto e prendere tempo per vagliare anche qualche altra candidatura. Intanto sullo sfondo continua lo scontro tra il patron della Lazio Claudio Lotito e quello del Torino, nonché il numero uno di Rcs, Urbano Cairo, ormai ai ferri corti da anni. Sul tavolo a complicare ulteriormente le cose ci sono questioni tecnico amministrative. Fra Lega di A e Figc c’è ancora molta distanza sul decreto Crescita del governo, come si è visto, sul tema della iscrizioni al campionato. Mercoledì 11 maggio la Lega ha tenuto una sua assemblea in occasione della finale di Coppa Italia.

La distanza tra Lega e Fgic sul Decreto crescita

«Nella stagione 21-22 i giocatori tesserati con il decreto sono inferiori al 20 per cento di tutti i tesserati», aveva spiegato Casini la settimana scorsa. «A me sembra che bisogna lavorare su tematiche più articolate come i vivai. Occorre premiare chi valorizza i giovani italiani invece di togliere dei benefici fiscali. Mi pare che la Serie A ne abbia già pochi». Secondo quanto ha scritto Repubblica, Gabriele Gravina, presidente della Figc, sarebbe per la soppressione del Dl Crescita, almeno per la parte che riguarda il calcio. Si sta studiando una soluzione politica, stabilendo un tetto intorno ai 500 mila euro, visto che la media degli stipendi in Serie A è di 700 mila. La sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport Valentina Vezzali si augura che si arrivi a un accordo che possa accontentare tutti. Non sarà semplice. La norma permette un risparmio di tasse, quasi il 50 per cento, per i club che acquistano calciatori dall’estero. La legge era stata studiata per fare tornare in Italia i “cervelli in fuga all’estero”, solo che nel calcio è stata applicata per acquistare giocatori stranieri, sovente inutili, a scapito degli italiani, con tutto quello che ciò ha comportato, ovvero il fallimento della nostra Nazionale che non si è neppure qualificata ai Mondiali che si giocheranno in Qatar.