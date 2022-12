Bossi lancia il Comitato Nord: «Arrivato il momento di alzarsi in piedi»

Militanti e simpatizzanti con fazzoletti, magliette e bandiere verdi. Ma da nessuna parte il simbolo della Lega salviniana. Sala gremita e cori per il fondatore del Carroccio Umberto Bossi al Castello di Giovenzano, provincia di Pavia, per il primo evento pubblico del Comitato del Nord, progetto fortemente voluto dal Senatur per rilanciare la spinta autonomista dopo il flop della Lega guidata da Matteo Salvini alle ultime politiche. Bossi è arrivato in sedia a rotelle, dopo l’ultimo ricovero per un’ulcera gastrica. Al suo fianco l’europarlamentare Angelo Ciocca e l’ex ministro Roberto Castelli, scelti come coordinatori del Comitato.

«Negli anni abbiamo visto cancellare l’identità della Lega»

«Bossi mette in campo il Comitato del Nord che è il Voltaren della Lega, per fare in modo che torni a riposizionarsi dove è nata, al Nord», ha esordito Ciocca prima dell’arrivo sul palco del Senatur. «Abbiamo dato vita al Comitato del Nord per rinnovare la Lega e non per distruggerla», ha assicurato Bossi. «È arrivato il momento di alzarsi in piedi. Negli anni abbiamo visto cancellare l’identità della Lega e se cancelli l’identità, muori… Andando in giro tanti militanti della Lega mi hanno chiesto: “Bossi fai qualcosa, ma come è possibile?”».

Finora sono un migliaio le adesioni al Comitato del Nord

«Abbiamo dovuto aspettare la crisi elettorale per muoverci liberamente. Serve un’identità forte e chiara», il monito del Senatur. «Noi lombardi siamo fratelli dei veneti. Ai fratelli veneti si tende addirittura a perseguitarli e questo non è accettabile. Tutto verrà deciso assieme», ha aggiunto Bossi. Ci sono state oltre mille adesioni al Comitato del Nord e l’obiettivo è andare oltre le 5 mila, spiegano gli organizzatori.