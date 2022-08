Lee Ryan arrestato in aeroporto: cos’è successo al cantante dei Blue

Lee Ryan arrestato e sotto effetto di alcolici a Londra. La notizia arriva da alcuni giornali britannici secondo i quali l’ex cantante dei Blue avrebbe preso un volo da Glasgow, in Scozia, per poi infastidire le hostess durante il volo. Al suo arrivo nell’aeroporto londinese, il cantante è stato arrestato per essersi infuriato dopo che gli addetti si sono rifiutati di dargli l’ennesima bottiglia.

Lee Ryan arrestato a Londra: cosa è successo all’aeroporto

Durante il volo, l’uomo avrebbe anche fatto una passeggiata attraversando il corridoio dell’aereo nervosamente nel vano tentativo di calmarsi. La situazione è degenerata quando il personale ha chiesto a Ryan di sedersi e l’ex cantante si è rifiutato sbattendo i piedi. Le hostess hanno quindi contattato le autorità che, al suo arrivo, lo hanno arrestato ancora prima che appoggiasse i piedi all’aeroporto.

Lo hanno quindi condotto in carcere dove dopo qualche ora si è calmato e ne hanno già disposto il rilascio. La vicenda non è passata inosservata, soprattutto a quanti hanno un ricordo indelebile del gruppo musicale di cui faceva parte Ryan.

La carriera nei Blue nei primi anni Duemila

Lee Ryan ha fatto parte della band inglese di quattro ragazzi insieme a Duncan James, Simon Webbe e Anthony Costa. In soli tre anni e mezzo sono riusciti a vendere niente meno che 15 milioni di copie e la loro carriera insieme è proseguita fino al 2005. Poi, ognuno dei cantanti ha deciso di intraprendere la carriera da solista senza però grande successo. Ryan avrà due figli, entrambi nel 2008: la prima è una ragazza, Bluebell, mentre il secondo, Rain Ryan, è il frutto della relazione con la fidanzata Samantha Miller conosciuta su MySpace. Nel luglio 2021 era balzato alle cronache per aver dichiarato di essere bisessuale. Ora l’arresto per abuso di alcolici, dopo una carriera musicale che ha segnato diverse generazioni