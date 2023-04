Leclerc sbarca nella musica: è ora disponibile il brano Aus 23

Charles Leclerc sbarca definitivamente nel mondo della musica grazie all’etichetta Verdigris Management. Dopo i problemi di ieri, è disponibile infatti su tutte le piattaforme streaming Aus 23, singolo di debutto del pilota della Ferrari. Ad annunciarlo, lo stesso monegasco in alcune stories Instagram dove lo si vede suonare al piano con una speciale felpa nera. Sul retro si intravede la festa sul podio dopo la vittoria di Monza nel 2019, la prima sul circuito italiano. Un gesto che molti hanno interpretato come un desiderio di allontanare le critiche e i rumors che lo vedrebbero lontano da Maranello nella prossima stagione per via dei risultati deludenti. Il prossimo appuntamento in pista per la Formula 1 è domenica 30 aprile con il Gp di Baku, in Azerbaijan.

Leclerc debutta come pianista e “allontana” le critiche

«Ciao ragazzi, tutti sapete che amo il piano», ha esordito Charles nelle stories. «Sono principalmente un pilota di F1, quindi non mi definirei un artista. Faccio tutto questo perché possa piacervi». Il “predestinato” ha poi invitato i suoi 10.6 milioni di followers nel suo studio personale, dove ha presentato il lavoro al pc e alle tastiere per registrare il brano. Aus 23 è una composizione esclusivamente strumentale, che lo stesso pilota monegasco ha scritto, inciso e interpretato personalmente. Dura circa 4 minuti e ha riscosso un enorme successo sia in Italia sia all’estero. Presto di tendenza su Twitter, ha catturato l’attenzione di numerosi fan del Cavallino che hanno commentato positivamente il singolo online.

L’uscita ufficiale tuttavia era prevista per la giornata di ieri, ma alcuni problemi hanno rovinato il debutto streaming. Nelle scorse 24 ore infatti era disponibile solo una preview di pochi secondi della traccia. Ora sembra tutto risolto, tanto che si può ascoltare Aus 23 su tutte le piattaforme musicali e Youtube. Non è passato inosservato nemmeno l’outfit che Leclerc ha indossato nei video rilasciati su Instagram. Il pilota della Ferrari infatti ha vestito una felpa nera con l’immagine della vittoria a Monza 2019, la sua seconda in carriera. Un gesto probabilmente non casuale, dato che negli ultimi giorni si susseguono voci di un futuro lontano da Maranello già nella prossima stagione. Si è parlato persino di un clamoroso scambio di sedile con Lewis Hamilton, con il sette volte campione del mondo in Ferrari e Charles in Mercedes dal 2024.

Non solo Charles, nella musica tanti sportivi: da Hamilton a Leao

La passione degli sportivi per la musica non è però un’esclusiva di Charles Leclerc. Restando nella Formula 1, impossibile non citare Lewis Hamilton. Il pilota britannico, anche quest’anno al volante della Mercedes, nel 2018 debuttò nel brano Pipe di Christina Aguilera con il nickname Xnda. «Ho scritto e inciso la strofa (al minuto 2.42, ndr.) in due ore», scrisse su Instagram. «Volevo che il brano uscisse senza far sapere che sono io». Hamilton rassicurò i suoi fan di non avere alcun interesse a realizzare un album, ma di tenersi pronti per eventuali pubblicazioni in futuro. A pubblicare un intero disco ci ha invece pensato Rafael Leao, attaccante e stella del Milan. Nel 2021 infatti rilasciò con il nome di Way 45 The Beginning con sette tracce fra rap, trap e drill. Oggi invece sogna un duetto con Lazza.