Lecce, il domatore Ivan Orfei azzannato da una tigre: è grave

Tragedia sfiorata giovedì 29 dicembre al circo Orfei, precisamente il circo «Amedeo Orfei», in tour nella città di Surbo, nella provincia di Lecce. Infatti, una tigre ha aggredito alle spalle un domatore mentre faceva la sua esibizione con gli animali, di nome Ivan Orfei di anni 31. L’uomo ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato in ospedale con il codice rosso mentre è stato interrotto lo spettacolo per la sicurezza degli spettatori e del domatore. Il tutto è stato ripreso e pubblicato sui social.

L’aggressione subita dal domatore Ivan Orfei

Giovedì sera un episodio drammatico è successo a famiglie e bambini a Surbo, nella provincia di Lecce: un domatore del circo «Amedeo Orfei», il 31enne Ivan Orfei, è stato aggredito da una tigre durante lo spettacolo. L’esibizione prevedeva la presenza di due animali e prevedeva alcuni numeri spettacolari fatti dagli animali, però uno di loro ha azzannato il domatore alle spalle provocando panico e paura per gli spettatori.

L’incidente è stato ripreso dagli spettatori presenti quella sera allo spettacolo, il video è diventato subito virale sui social. Nelle immagini si vede l’esibizione del domatore.

Le condizioni del domatore

Dopo l’attacco subito il domatore è stato condotto in codice rosso da un’ambulanza al Pronto soccorso del Vito Fazzi di Lecce, il bollettino medico riporta che Orfei ha ricevuto profonde ferite al collo e ad una gamba, ma i medici hanno rassicurato tutti dicendo che non è in pericolo di vita. Sul posto subito sono arrivati gli agenti della Questura di Lecce per mettere in sicurezza le famiglie che stavano assistendo allo spettacolo. La tigre ribelle che ha attaccato il donatore verrà sottoposta, come da protocollo basilare, ad analisi veterinarie.

Dopo l’incidente, lo spettacolo, a cui stavano assistendo numerose famiglie con bambini, è stato interrotto per la sicurezza del domatore e degli spettatori. Le immagini dell’aggressione sono state documentate da alcuni video che sono poi stati pubblicati sui social.