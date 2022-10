Lecce, falegname ucciso dopo averlo legato e incappucciato: tre arresti

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Donato Montinaro. Il falegname in pensione di 76 anni era stato ucciso nella notte a cavallo tra il 10 e l’11 giugno del 2022, nella sua abitazione, in via Roma, a Castri di Lecce. Il nucleo investigativo del reparto operativo dei Carabinieri ha individuato i responsabili: un gruppo di tre persone, che adesso deve rispondere di omicidio aggravato.

Falegname ucciso a Legge: tre arresti

Si chiamava Donato Montinaro il falegname ucciso a Lecce nella notte tra il 10 e l’11 giugno 2022. Dopo mesi di indagini, i Carabinieri hanno individuato i responsabili della morte del 76enne in pensione. Si tratterebbe di un gruppo composto da tre persone: due donne e un uomo, tutte destinatarie dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Dopo che il giudice Laura Liguori ha emesso l’ordinanza, i carabinieri hanno fatto scattare gli arresti. In manette dunque: Angela Martella, 58 anni, originaria di Gagliano del Capo ma residente a Salve. Patrizia Piccinni, 48, originaria di Modugno (Bari) ma residente ad Alessano. E Antonio Esposito, 39, originario di Tricase ma residente a Corsano. Un quarto soggetto risulta invece indagato a piede libero. Le accuse contestate sono di omicidio aggravato e rapina aggravata in concorso.

La ricostruzione degli eventi

Dalle indagini svolte dai militari, è emerso che solo una delle due donne conosceva la vittima. Essendo probabilmente al corrente della disponibilità di soldi posseduti da quest’ultimo, avrebbe pianificato ed eseguito una rapina. Nonostante la complicità degli altri indagati, questa sarebbe finita nel peggiore dei modi.

In particolare, il gruppo dopo essersi introdotto in casa, avrebbe percosso, incappucciato e immobilizzato la vittima. Dopo averle legato mani e piedi, si sarebbe allontanato portando via, oltre a una somma di denaro in contanti non quantificata, anche una motosega.

I militari sono riusciti a risalire agli indagati attraverso le immagini acquisite da diversi impianti di videosorveglianza presenti su tutto il territorio provinciale. Un’area senz’altro molto vasta, ma nella quale, mettendo in relazione orari, passaggi e celle telefoniche agganciate dai telefoni degli indagati, sarebbe stato possibile fare ordine sui tasselli raccolti e ricomporre il puzzle per la risoluzione del caso.