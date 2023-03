Lecce, auto a fuoco dopo lo scontro: 32enne esce dalla vettura e muore carbonizzata

Terribile incidente a Lecce. Nella tarda mattinata di oggi una donna è rimasta incastrata nella sua Lancia Y dopo uno scontro ed è morta carbonizzata a causa delle fiamme che hanno avvolto la sua auto.

La dinamica dell’incidente di Lecce

L’incidente di Lecce è avvenuto quest’oggi in tarda mattinata sulla tangenziale ovest, all’altezza dello svincolo di San Cesario. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente nei quali sono coinvolti due veicoli. Ad ogni modo, secondo una prima ricostruzione, i due veicoli si sarebbero scontrati violentemente. Ad avere la peggio sarebbe stata una Lancia Y con a bordo una donna di 32 anni. La donna sarebbe rimasta incastrata tra le lamiere del suo veicolo. Quest’ultimo avrebbe poi preso fuoco rapidamente perché danneggiata nello scontro. A quel punto le fiamme hanno avvolto la donna completamente e la vittima è morta carbonizzata. Sono stati inutili i soccorsi che una volta arrivati sul luogo non hanno potuto fare altro che confermare il decesso della donna. L’altro automobilista coinvolto nell’incidente di Lecce guidava una Fiat Punto. Anche quest’auto ha preso fuoco ma l’automobilista è rimasto ferito senza però essere in condizioni gravi.

L’arrivo sul luogo dell’incidente degli operatori di soccorso

L’incidente è avvenuto sulla tangenziale ovest di Lecce a poca distanza dall’Ospedale Vito Fazzi. Sul luogo dell’incidente oltre agli operatori del 118 sono arrivati anche i vigili del fuoco. Questi ultimi sono occupati delle operazioni per mettere in sicurezza l’area coinvolta. Inoltre, sono arrivati anche i membri della Polizia Stradale e dei Carabinieri. Gli agenti si sono occupati di ripristinare la viabilità sulla strada ed evitare la formazione di ingorghi. Le Forze dell’Ordine stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e capire quale sia stata la causa dello scontro. La vittima di 32 anni era originaria di Arnesano un comune nella provincia di Lecce.