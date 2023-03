Leandro Becheroni morto a 73 anni: lutto nel motociclismo

Lutto nel mondo del motociclismo: è morto Leandro Becheroni a 72 anni, nel suo ristorante di Calenzano. Da sempre era appassionato di moto e cucina e infatti era diventato il cuoco dei piloti italiani più famosi.

Leandro Becheroni morto a 73 anni nel suo ristorante

Da anni Leandro Becheroni era il titolare del ristorante chiamato «Gli Alberi» a Calenzano in provincia di Firenze. Ed è proprio lì purtroppo che si è spento l’uomo, che a luglio avrebbe fatto 73 anni. Infatti, Becheroni ha avuto un malore improvviso mentre era nella sala del ristorante e si è accasciato a terra. In tanti hanno provato a soccorrerlo ma non c’è stato nulla da fare: nessuno ha potuto aiutare Leandro Becheroni. La sua morte ha lasciato sotto shock il mondo delle due ruote. Infatti, da sempre i piloti italiani che provavano e gareggiavano al Mugello dopo essere usciti dalla pista si recavano al ristorante di Becheroni per poter mangiare dei piatti semplici ma di qualità. Becheroni nel 1981 è stato campione d’Europa della classe 500 e può vantare anche partecipazioni al mondiale di categoria. La famiglia Becheroni era anche appassionata di ciclismo e in particolare il padre di Leandro amava questo sport.

Il cordoglio dell’amministazione comunale

L’amministrazione comunale di Calenzano ha espresso cordoglio per la morte di Leandro Becheroni. L’uomo era un vero e proprio punto di riferimento per il comune. Le parole dell’amministrazione comunale sono state: «I suoi meriti sportivi ottenuti con determinazione e costanza, hanno reso nota Calenzano a tanti appassionati di questo sport. Ai figli e alla famiglia sentite condoglianze da parte dell’Amministrazione e della comunità di Calenzano». Ora la salma dell’uomo sarà esposta domani 31 marzo 2023 a partire dalle ore 08:30 alla Misericordia di Calenzano. Le esequie dell’uomo invece si terranno il giorno 1 aprile dalle ore 10 presso la Pieve di Santa Maria a Carraia.