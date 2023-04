Leak del Pentagono, individuata la talpa?

Il responsabile della fuga di centinaia di documenti riservati statunitensi, che ha messo in imbarazzo il Pentagono e che potrebbe avere ripercussioni sulla guerra in Ucraina, sarebbe un giovane di 20 anni, razzista e appassionato di armi, che lavorava in una base militare. Non avrebbe diffuso i documenti per interessi relativi al conflitto in corso, ma solo per cercare di impressionare, con le sue rivelazioni, gli utenti della piattaforma di messaggistica Discord. Lo scrive il Washington Post.

Gamer, razzista, appassionato di armi: l’identikit della talpa

Il Washington Post è risalito a questa persona, indicata con le iniziali OG, intervistando un giovane membro di una chat di Discord, formata da un gruppo di gamer appassionati di armi. Il ragazzo ha mostrato al giornale corrispondenza online, fotografie e video. Il quotidiano statunitense scrive inoltre di aver visionato un video dell’uomo in un poligono di tiro con un grosso fucile, in cui lo si può vedere urlare «una serie di insulti razzisti e antisemiti alla telecamera», per poi sparare «diversi colpi contro un bersaglio». OG sembra aver agito su un server originariamente creato nel 2020 sulla piattaforma di messaggistica Discord. Il gruppo ha avuto diversi nomi, come Thug Shaker Central. A partire dallo scorso anno, OG avrebbe pubblicato i documenti su un canale sul server che ha chiamato Bear vs Pig, riferimento alla guerra in Ucraina ma anche a un video virale che mostra i maiali intenti a combattere contro un orso bruno.

Dietro al leak non ci sarebbe un’operazione di intelligence

I documenti trapelati hanno messo a nudo i segreti sui preparativi dell’Ucraina per una controffensiva primaverile, così come lo spionaggio degli Stati Uniti su alleati come Ucraina appunto, Corea del Sud e Israele. La fuga dei file top secret, che ha mostrato poi tensioni interne alla Nato sugli armamenti da fornire a Kyiv, ha anche fornito importanti rivelazioni sull’esercito di Mosca. Per quanto riguarda le responsabilità del leak, la Russia e l’Ucraina si sono accusate a vicenda, ma a quanto pare dietro non c’era nessuna operazione di intelligence. Molto probabilmente è stata invece la conseguenza della scellerata politica del Pentagono di concedere autorizzazioni di sicurezza top secret a un numero enorme di membri del servizio, civili e appaltatori: circa 1,25 milioni di persone.