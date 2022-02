Anticipazioni Lea-Un nuovo giorno stasera su Rai1: tutto sul quinto e sesto episodio

Terzo appuntamento con Lea – Un nuovo giorno, fiction con Anna Valle nei panni di un’infermiera pediatrica dell’ospedale di Ferrara. Stasera 22 febbraio, alle 21,25 su Rai1, andranno infatti in onda il quinto e il sesto episodio della stagione. Nel cast anche Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür, interpreti rispettivamente dell’ex marito della protagonista Marco e del musicista Arturo. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Lea – Un nuovo giorno, trama e cast di stasera 22 febbraio 2022 su Rai1

Il primo episodio di stasera, La casa dei ricordi, inizia con nuovi acquirenti che si presentano per comprare la vecchia casa di campagna di Lea e Marco. Quest’ultimo non però ha più intenzione di venderla e dunque l’affare salta. Nel frattempo arriva in ospedale Matteo, 16enne promessa del nuoto, con una bronchite in rapido peggioramento. Per sollevargli il morale, e portare un po’ di serenità nel reparto, Lea organizza una festa in corsia, ma proprio in quei momenti le condizioni del giovane atleta peggiorano tanto che solo un intervento repentino di Marco riesce a riportare il quadro clinico sotto controllo. Scossa dall’accaduto, Lea si reca nella sopracitata casa di campagna e scopre anche lei di non volerla più vendere. Potrebbe essere un primo ritorno di fiamma nei confronti dell’ex marito.

Nella seconda puntata di oggi, Come eravamo, Pietro (Primo Reggiani) si dichiara finalmente a Michela (Rausy Giangarè) e i due trascorrono una intensa notte di passione. Quest’ultima però si risveglia tardi la mattina seguente e viene per questo licenziata dal suo secondo lavoro, decidendo di allontanarsi per sempre da Pietro. Intanto il lavoro non abbandona Anna nemmeno nei giorni liberi, tanto che si ritrova ad aiutare una donna incinta mentre fa la spesa in un negozio, aiutandola a partorire prematuramente. La salute del bambino è però in condizioni delicate e per questo urge un ricovero in ospedale. Il neonato non fa altro che riaccendere il desiderio di Lea di diventare madre nonché il sentimento verso il suo ex marito. Per questo, incontra Arturo chiedendogli di uscire dalla sua vita per evitare problemi futuri. Una nuova notizia però le sconvolge ancora una volta la vita.