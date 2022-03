Lea – Un nuovo giorno, stasera su Rai1: anticipazioni dell’ultima puntata

Il triangolo fra Lea, Marco e Arturo giunge al suo atto finale. Stasera 1 marzo, alle 21,25 su Rai1, andranno infatti in onda le ultime due puntate di Lea – Un nuovo giorno, fiction con protagonista Anna Valle nei panni dell’infermiera dell’Ospedale Estense di Ferrara. Nel cast anche Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay assieme alle puntate precedenti.

Lea – Un nuovo giorno, cosa succederà nell’ultima puntata stasera 1 marzo 2022 su Rai1

Il primo episodio di stasera, Segreti di famiglia, inizia con un duro colpo per Lea e Marco che finalmente sembrano aver ritrovato l’armonia di coppia. Il giudice infatti respinge la loro richiesta di affidamento di Kolija, che per questo potrebbe essere costretto a tornare in Russia. Nel frattempo, in ospedale arriva Tommaso, bambino affetto da anemia aplastica che ha un urgente bisogno di trapianto di midollo osseo. Lea e Marco ne discutono dunque con la madre, che però rivela ai due che il piccolo non è figlio di suo marito ma di una relazione che la donna ha sempre tenuto segreta. Intanto, dopo essere stato allontanato da Anna, Arturo accetta di partire in tour con un cantante famoso, ma prima passa dall’ospedale rivelando un segreto che potrebbe cambiare la vita di tutti.

In L’uomo giusto, seconda puntata e ultima della stagione, Marco e Lea sembrano finalmente in pace tra loro, riportando in vita quell’amore che credevano impossibile. La gioia però non è destinata a durare, dato che un nuovo e inatteso evento porta la donna a scagliarsi contro l’ex marito. Nel frattempo, anche il caso di una bambina in ospedale prende una brutta piega. La piccola Viola peggiora giorno dopo giorno e Marco, parlando con il padre della paziente, spiega che urge un trapianto di rene tramite una delicata procedura sperimentale. A livello personale, Lea e Marco hanno un nuovo duro confronto, proprio mentre Arturo ha ormai le valigie in mano per partire in tour. Un ultimo colpo di scena porterà però nuovamente le cose sul giusto binario, sovvertendo gli equilibri dei tre protagonisti.