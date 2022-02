Lea Un nuovo giorno con Anna Valle stasera 8 febbraio su Rai1: trama e cast della serie girata a Ferrara

Quattro serata in compagnia di Anna Valle e dell’infermiera Lea. Stasera 8 febbraio, alle 21,25 su Rai1, parte la fiction Lea – Un nuovo giorno, la cui protagonista lavora nel reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara. Una donna forte che ha dovuto affrontare terribili momenti ed enormi tragedie familiari ma ha sempre avuto la forza di convertire il dolore in una ragione per aiutare il prossimo. Nel cast anche Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Lea – Un nuovo giorno, trama e cast della serie da stasera 8 febbraio 2022 su Rai1

La trama di Lea – Un nuovo giorno si svolge a Ferrara, location inedita per le fiction italiane. Il medical drama si incentra su Lea Castelli (Anna Valle), infermiera del reparto di pediatria da poco tornata al lavoro. La donna infatti sta uscendo da un periodo molto difficile della sua vita che ha visto la perdita, all’ottavo mese di gravidanza, del bambino che portava in grembo. A peggiorare la situazione, Lea ha scoperto che il marito Marco Colomba (Giorgio Pasotti) la tradiva con la ginecologa Anna Galgano (Eleonora Giovanardi), cui la stessa Lea era legata da profonda amicizia.

Consapevole di non poter avere più figli e superato il dolore per la separazione matrimoniale, la donna si getta a capofitto sul lavoro, trasformando il suo dolore in una spinta per aiutare i pazienti. Al suo rientro in ospedale però le sorprese non sono finite. Il suo nuovo primario è proprio l’ex marito Marco e in corsia è arrivata una nuova ginecologa, Anna. L’uomo però sembra intenzionato a ricucire i rapporti con l’ex moglie, ma non sa che un nuovo incontro potrebbe averle rivoluzionato la vita. Arturo (Mahmet Günsür), affascinante musicista, ha fatto irruzione per caso nella vita di Lea e sembra non volersene più andare.

Nel cast anche Rausy Giangarè nei panni di Michela, una tirocinante di origini nigeriane, e Primo Reggiani, qui volto del giovane e molto promettente pediatra Pietro. Quest’ultimo sembra provare qualcosa per la giovane stagista e farà di tutto per conquistarla. In corsia anche Daniela Marozzi nei panni di Rosa, una delle migliori amiche di Lea, e Manuela Ventura in quelli di Favilla, donna cinica ma dal cuore grande. Completa il terzetto di infermiere Marina Crialesi, interprete di Olga, che si caratterizza per un animo sempre felice e per essere alla ricerca dell’uomo della sua vita.

Lea – Un nuovo giorno, la trama delle puntata in onda questa sera 8 febbraio 2022 su Rai1

La prima puntata, Ricominciare, vede il ritorno di Lea a Ferrara per riprendere il suo posto da infermiera nell’ospedale cittadino. Durante il viaggio però la sua macchina ha un guasto ed è costretta a fermarsi. Fortunatamente, un automobilista di passaggio si accorge delle sue difficoltà e si ferma per darle una mano. Si tratta del musicista Arturo e tra i due si instaura subito una grande simpatia. Le loro vite sono destinate a riunirsi molto presto, quando l’uomo porta nell’ospedale di Ferrara la piccola figlia Martina che si è rotta un braccio. I problemi però sembrano essere più gravi del previsto e solo un intervento repentino dei medici salva la bambina dal soffocamento. Fondamentale risulta essere il nuovo primario, appena arrivato dagli Stati Uniti: si tratta di Marco, ex marito di Lea.

Nel secondo episodio, dal titolo La seconda possibilità, Lea si occupa di Koljia, un bambino russo appena adottato da una coppia di Ferrara. I suoi genitori sono però crollati non appena sono venuti a conoscenza di una grave malattia che lo affligge da tempo e lo hanno abbandonato. Il suo caso si aggiunge anche a quello di Mattia, neonato con una grave patologia cardiorespiratoria. Lea chiede ad Arturo, con cui ha ormai instaurato un rapporto di amicizia, di aiutarla a rintracciare il padre biologico del neonato per alcuni esami. L’uomo, una volta contattato, si rifiuta e decide di fare un esposto contro Lea.