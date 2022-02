Lea – Un nuovo giorno stasera su Rai1: cosa succederà nel terzo e nel quarto episodio in onda oggi

Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana, torna la fiction Lea – Un nuovo giorno con Anna Valle. Stasera 15 febbraio, alle 21,25 su Rai1, andranno infatti in onda il terzo e quarto episodio della stagione che narra le vicende dell’infermiera Lea Castelli dell’Ospedale Estense di Ferrara. Nel cast anche Giorgio Pasotti, Mehmet Günsür ed Eleonora Giovanardi. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare on demand anche le puntate precedenti.

Lea – Un nuovo giorno, la trama delle puntate di stasera 15 febbraio 2022 su Rai1

Nel primo episodio, dal titolo Verità difficili, si avvicina il compleanno di Martina (Cloe Günsür), figlia di Arturo (Mehmet Günsür). La festa però durerà ben poco, dato che il padre, grazie al supporto di Lea (Anna Valle) le rivela un brutto segreto. Nel frattempo l’infermiera, assieme all’ex marito e suo primario Marco (Giorgio Pasotti) si occupa in corsia di Aurora, sedicenne che vive in collegio con le suore e che pochi giorni prima, con l’aiuto del fidanzato, ha partorito la sua prima figlia.

La seconda puntata, intitolata Vie di fuga, vede uno scontro fra Lea e Anna Galgano (Eleonora Giovanardi), vecchia amica della protagonista ora fidanzata proprio con Marco. Quest’ultima riversa su di lei tutta la rabbia che cova da tempo, timorosa che il suo uomo possa tornare con l’ex moglie. Nel frattempo, il braccio di Martina sta guarendo e la bambina, assieme al padre, torna in ospedale per rimuovere il gesso. Arturo però si incontra con Marco, che vede nel musicista un ostacolo sulla via che lo potrebbe ricondurre fra le braccia di Lea.

Lea – Un nuovo giorno, il cast della serie in onda stasera 15 febbraio 2022 su Rai1

Nel cast anche Rausy Giangarè nei panni di Michela, una tirocinante di origini nigeriane, e Primo Reggiani, che interpreta il giovane pediatra Pietro. In corsia anche Daniela Marozzi nei panni di Rosa, fra le migliori amiche di Lea, e Manuela Ventura in quelli di Favilla, donna apparentemente cinica, ma dal cuore grande. Completa il terzetto di infermiere Marina Crialesi, interprete di Olga, che vive le sue giornate alla ricerca dell’uomo giusto sperando di conquistarlo con il suo animo sempre di buon umore.