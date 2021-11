Le 5 vittorie più belle di Valentino Rossi

Nei suoi 26 anni di straordinaria carriera nel Motomondiale, chiusa a Valencia il 14 novembre 2021, Valentino Rossi ha regalato molte magie. 115 in tutto le vittorie nelle varie classi, dalla 125 alla 250, fino alla 500 e alla MotoGP. Alcune, anzi molte di esse, sono state memorabili. Difficile sceglierne cinque da tramandare ai posteri, ma ci abbiamo provato, pescandole tutte dalla classe regina. Ecco le 5 vittorie più belle del Dottore, scelte per spettacolarità e rilevanza del risultato.

Le vittorie più belle di Rossi: Donington 2000

La prima vittoria del fuoriclasse di Tavullia nella classe regina, che all’epoca è ancora la 500. Valentino Rossi parte male sul bagnato, per compiere poi una straordinaria rimonta e tagliare il traguardo davanti a tutti. Il Dottore vincerà anche in Brasile, chiudendo al secondo posto della classifica iridata dopo Kenny Robert Jr, lanciando un chiaro messaggio: Rossi c’è.

Le vittorie più belle di Rossi: Brno 2003

Quando nel 2003 si presenta a Brno, Rossi ha già due titoli nella classe regina, diventata nel frattempo MotoGP. Ma è reduce da quattro gare senza successi e attorno a lui si sono già sollevati mugugni. Valentino zittisce tutti con una vittoria su uno dei suoi tracciati preferiti: quando al penultimo giro Sete Gibernau va in testa complice un suo largo, inizia un memorabile testa a testa con lo spagnolo. I due arrivano affiancati sul traguardo, ma a esultare è il Dottore, primo per appena 42 millesimi.

Le vittorie più belle di Rossi: Welcom 2004

Forse la vittoria più bella in assoluto. Primo gran premio del 2004, Rossi è appena passato dall’Honda alla Yamaha, che nella stagione precedente ha raccolto solo un misero podio. E vince, subito, mettendo in fila i rivali Max Biaggi e Gibernau, secondo e terzo in Sudafrica, al termine di una gara intensa, vibrante, spettacolare. Rimasta nell’immaginario collettivo degli appassionati di motori.

Le vittorie più belle di Rossi: Laguna Seca 2008

Altra vittoria indimenticabile, giunta dopo un sorpasso al limite al “Cavatappi”; inflitto a un Casey Stoner apparso imprendibile per l’intero weekend. Un sorpasso al limite, con taglio di curva: «Valentino non è stato corretto, se avessi fatto come lui mi avrebbero squalificato», dirà l’australiano della Ducati a fine gara.



Le vittorie più belle di Rossi: Barcellona 2009

Altro trionfo da incorniciare nella carriera di Rossi, giunto nell’ultima stagione che lo vede trionfare nel Motomondiale. Stavolta il rivale da battere, e battuto infatti, è Jorge Lorenzo: serratissimo il botta e risposta nei giri finali, terminato con un sorpasso impensabile del Dottore all’ultimissima curva del tracciato.