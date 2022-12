Le Mans ’66 – La grande sfida stasera su Rai1: trama, cast e 5 curiosità

Matt Damon e Christian Bale sono protagonisti di Le Mans ’66 – La grande sfida, stasera 19 dicembre alle 21.25 in prima visione su Rai1. Il titolo originale del film, Ford v Ferrari, riassume la narrazione principale, che vede i due grandi pionieri dell’automobilismo duellare per la vittoria nella celebre 24 Ore francese. La trama racconta la storia vera di ciò che accadde nel 1966, quando Henry Ford II ingaggiò il noto progettista Carroll Shelby e il pilota Ken Miles per battere i rivali italiani dopo un mancato accordo commerciale. Nel cast anche Remo Girone, Francesco Bauco e Corrado Invernizzi. Alla regia James Mangold, che nel giugno 2023 sarà in sala con il nuovo Indiana Jones e la ruota del destino. Visione disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Le Mans ’66 – La grande sfida, trama e cast del film stasera 19 dicembre 2022 su Rai1

La trama del film di James Mangold, già regista di due capitoli di Wolverine con Hugh Jackman, racconta la storia vera di quanto avvenne tra Ford e Ferrari nella 24 Ore di Le Mans del 1966. La narrazione tuttavia ha inizio però tre anni prima, quando la Ford Motor Company di Detroit è in crisi di vendite. Per questo Henry Ford II (Tracy Letts), nipote del fondatore, contatta il giovane manager Lee Iacocca (Jon Bernthal), il quale suggerisce di sfruttare la competizione di Le Mans, la corsa più famosa al mondo, per rilanciare il marchio. Bisognerà però battere la favoritissima Ferrari, apparentemente imbattibile sul tracciato transalpino. Ford organizza perciò un incontro con Enzo Ferrari (Remo Girone) sperando di sfruttarne la crisi per rilevare la casa, ma deve affrontare un duro rifiuto. Non riuscendo a perdonare l’affronto, l’americano decide di battere gli italiani in pista.

Sconfiggere la Ferrari però si è rivelato impossibile nei cinque anni precedenti, tanto che il Cavallino ha sempre raggiunto il gradino più alto del podio. Occorre dapprima progettare e in seguito realizzare una vettura capace di stordire qualsiasi rivale. Per questo, Ford chiama nella sua struttura Caroll Shelby (Matt Damon), visionario ingegnere ed ex pilota vincitore di Le Mans nel 1959 che ha lasciato le corse per via di una patologia cardiaca. Progettista di successo, si avvale anche della collaborazione del collaudatore Ken Miles (Christian Bale). Fuoriclasse britannico, ha però un temperamento arrogante e scontroso tanto da andare d’accordo con pochissime persone nel parco chiuso. Nonostante le interferenze dell’azienda, i due danno vita alla Ford GT40, auto che rivoluziona le leggi della fisica del tempo.

Le Mans ’66 – La grande sfida, 5 curiosità sul film stasera 19 dicembre 2022 su Rai1

Le Mans ’66 – La grande sfida, il ruolo degli attori italiani nel cast

Oltre alle star Christian Bale e Matt Damon, il cast del film di Mangold vede la presenza di tre attori italiani. Su tutti spicca Remo Girone, quest’anno su Rai1 con Vostro onore, nei panni di Enzo Ferrari. Presenti anche Francesco Bauco, attore romano spesso a teatro, nei panni del pilota Lorenzo Bandini e Corrado Invernizzi (Romulus e Il nome della rosa) in quelli di Franco Gozzi, direttore sportivo Ferrari dal 1968 al 1970. Voci italiane dei due protagonisti sono Simone d’Andrea e Riccardo Rossi, doppiatori rispettivamente di Damon e Bale.

Remo Girone veste i panni del leggendario, agitatore di uomini e talenti: Enzo Ferrari.🏎️ Le Mans '66 – #LaGrandeSfida dal 14 novembrea al cinema pic.twitter.com/1aeNxdgguk — 20th Century Studios Italia (@20thCenturyIT) October 30, 2019

Le Mans ’66 – La grande sfida, il corso di addestramento di Christian Bale

Christian Bale è famoso a Hollywood per sottoporre il proprio corpo a incredibili trasformazioni prima di ogni film. Per la pellicola di stasera, secondo Matt Damon, ha perso circa 30 chilogrammi in appena sette mesi. Ha inoltre seguito un corso di allenamento con lo stuntman Robert Nagle e ha preso lezioni di guida per entrare al meglio nel suo personaggio.

Le Mans ’66 – La grande sfida, nel 2023 un biopic su Enzo Ferrari

La figura di Enzo Ferrari sarà protagonista di un nuovo film, previsto in sala per il 2023. Ambientato nel 1957, racconterà la rinascita della Scuderia italiana dopo una crisi economica senza precedenti. Anche in questo caso al centro ci sarà una gara automobilistica, nello specifico la leggendaria Mille Miglia. Adam Driver interpreterà il protagonista con Penelope Cruz al suo fianco nei panni della moglie. Nel cast anche Shailene Woodley e Patrick Dempsey. Alla regia Michael Mann, già autore di L’ultimo dei Mohicani e Alì.

Le Mans ’66 – La grande sfida, le auto più belle del film

Nel corso del film è possibile vedere – seppur in replica – le auto iconiche della 24 Ore di Le Mans. Fra queste, oltre alla Ford GT40 anche la Aston Martin DBR1, vincitrice nel 1959, e la Ferrari 330 P3. Senza dimenticare la Shelby Cobra, vettura che rese celebre l’omonimo progettista nel mercato mondiale.

Le Mans ’66 – La grande sfida, riconoscimenti e incassi al botteghino

Realizzato con un budget di poco meno di 100 milioni di dollari, il film di Mangold ne ha incassati 225 in tutto il mondo, di cui più della metà in patria. Ottima la critica, tanto che su Rotten Tomatoes vanta il 92 per cento di recensioni professionali positive. Tanti anche i riconoscimenti, tra cui i due premi Oscar per montaggio e montaggio sonoro oltre alla nomination come “Miglior Film”. Christian Bale ottenne anche la candidatura come “Miglior attore in un film drammatico” ai Golden Globe, ma la statuetta andò al Joker di Phoenix.