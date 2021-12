Le Iene, stasera su Italia 1: criptovalute in Libano e confronto tra sacerdoti sulle unioni gay, temi e ospiti della puntata

Dopo l’appuntamento del lunedì, Le Iene ritornano anche questa sera, venerdì 3 dicembre 2021, alle 21.15 su Italia 1. Condotto da Roberta Rei, Nina Palmieri e Veronica Ruggeri, come ogni settimana, il programma proporrà reportage e inchieste esclusive su temi strettamente legati all’attualità nazionale e internazionale. E non mancherà l’intrattenimento, con scherzi, candid camera e interviste a personaggi del mondo della tivù, della musica e dello sport.

Le Iene: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su Italia 1 alle 21.15

Le Iene: il boom delle criptovalute in Libano e un test per gli influencer

La prima parte della trasmissione sarà dedicata a un reportage dal Libano dove, nel mezzo di una tremenda crisi economica, la gente sta ricorrendo sempre di più alle cripotvalute digitali. Spazio, poi, a un esperimento di Stefano Corti, che ha deciso di mettere alla prova alcuni influencer per capire se sponsorizzerebbero qualcosa di dannoso, oltrepassando i limiti dell’etica e del buonsenso. Convocati per un finto colloquio di lavoro, verrà proposto loro di promuovere prodotti alimentari assolutamente inventati e di qualità scadente, abiti realizzati con pelli di animali rari proibite dalla legge, energy drink dannosi e creme di dubbia provenienza. Come sarà andata? Basta sintonizzarsi su Italia 1 per scoprirlo.

Le Iene: continua il viaggio tra le eccellenze ospedaliere italiane

Spazio, poi, ad una nuova tappa del viaggio di Gaetano Pecoraro tra gli ospedali italiani che si sono distinti per qualità dei servizi e competenza del personale medico. Questa sera, le telecamere de Le Iene, guidate dal professor Francesco DiMeco, entreranno nell’Istituto Carlo Besta di Milano, uno degli poli ospedalieri neurologici più avanzati al mondo, alla scoperta del centro di simulazione, dove gli specialisti si esercitano nell’esecuzione delle operazioni più complesse grazie a tecnologie sofisticatissime, e del focus Ultrasound, che usa gli ultrasuoni per colpire i tessuti in profondità senza incisioni o radiazioni.

Le Iene: Don Giulio versus Don Francesco Pieri e lo scherzo a Giuseppe Giacobazzi

La seconda parte del programma, invece, ospiterà il confronto tra Don Giulio e Don Francesco Pieri su coppie gay e figli. Il primo, parroco di Bonassola (La Spezia), è noto per aver protestato contro la Santa Sede e il divieto di benedire coppie omosessuali. Il secondo, invece, sacerdote di Bologna, è contrario alle unioni gay ed è finito al centro delle cronache per aver pubblicato sui social una foto di due uomini con la figlia, invitando i follower a creare vignette satiriche sull’immagine. Infine, lo scherzo di Gabri Gabra avrà come vittima Andrea Sasdelli, in arte Giuseppe Giacobazzi, noto comico e cabarettista di Zelig.