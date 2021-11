Le Iene stasera su Italia 1: la pace tra Salvini e Ghali e le accuse dei Cugini di Campagna ai Maneskin

Tutto è pronto per una nuova puntata de Le Iene, in onda questa sera, venerdì 12 novembre 2021, alle 21.15 su Italia 1. A prendere le redini della conduzione sarà il trio composto da Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma che, nel corso della puntata, lanceranno e illustreranno servizi esclusivi, inchieste e simpatici scherzi a personaggi del mondo della musica, della televisione e dello spettacolo.

Le Iene: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su Italia 1 alle 21.15

Le Iene: scintille tra Matteo Salvini e Ghali a San Siro durante Milan Inter

A giudicare dalle anticipazioni diffuse dal sito ufficiale della trasmissione, il servizio principale della puntata riguarderà la riconciliazione tra il rapper Ghali e Matteo Salvini. Protagonisti, domenica scorsa, di un forte scontro durante il derby Milan-Inter. Seduti a pochi metri di distanza l’uno dall’altro nella tribuna d’onore dello stadio San Siro, tra i due sono volate scintille. I video amatoriali, diventati immediatamente virali sui social, mostrano il rapper di origini tunisine mentre attacca verbalmente il leader della Lega subito dopo il gol del pareggio del Milan, attribuito al difensore di origini nigeriane Fikayo Tomori. Davanti all’esultanza di Salvini, il cantante si sarebbe infastidito e avrebbe iniziato a dargli contro, sottolineando quanto fosse incoerente da parte sua festeggiare per un’azione firmata da un giocatore di colore quando, in Parlamento, si fa portavoce di una politica che nega l’accoglienza ai migranti.

Le Iene: Stefano corti cerca di portare la pace tra Salvini e Ghali

Per provare a farli riappacificare, Stefano Corti ha raggiunto entrambi con l’obiettivo di mettere un punto alle tensioni. Prima si è recato a Milano per chiedere a Ghali (recentemente al centro delle polemiche in Spagna e in Francia per l’hijab unisex realizzato in collaborazione con Benetton) chiarimenti sulla vicenda. «Chiunque con un minimo di cervello, al posto mio, trovandosi davanti a un personaggio del genere, lo avrebbe fatto», ha spiegato il 28enne. «Stavo esultando, poi mi sono girato e quando l’ho visto mi sono riapparse in mente tante immagini e mi è sembrata una grandissima presa in giro. Dopo aver vissuto certe cose sulla pelle e avendo perso diversi conoscenti in mare, non sono riuscito a stare zitto. È una questione delicata e non va trattata come fa lui, in questo modo così disumano». Poi, la iena gli ha proposto di firmare una maglia della nazionale tunisina col nome di entrambi per portarla a Salvini e farlo ragionare sul gesto. Successivamente, Corti ha raggiunto Salvini in Calabria e, dopo aver ascoltato la sua versione, gli ha consegnato la maglietta per suggellare la pace.

Le Iene: Cugini di Campagna versus Måneskin

Negli ultimi giorni, un’altra polemica tiene banco sul web. I Cugini di Campagna, infatti, hanno accusato i Måneskin di aver copiato i loro look. Il riferimento è all’outfit indossato dal frontman Damiano David durante l’apertura del concerto dei Rolling Stones a Las Vegas: un abito a stelle e strisce molto simile a quello sfoggiato da Nick Luciani, leader del gruppo di Anima mia. Alessandro Onnis raggiungerà Luciani e gli altri per capire meglio la situazione e li metterà alla prova con uno dei successi dei vincitori dell’Eurovision.