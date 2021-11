Le Iene, stasera 23 novembre su Italia 1: Lodovica Comello, carriera, vita privata e Instagram

Stasera 23 novembre, alle 21,20 su Italia 1, nuovo appuntamento con Le Iene. Al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band ci sarà Lodovica Comello, salita alla ribalta con la serie Disney Channel Violetta. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Le Iene, temi e scaletta di stasera 23 novembre 2021 su Italia 1

Alice Martinelli e il ginecologo di Bari Miniello

«Ho sempre guardato con ammirazione Le Iene in tv e indossare il celebre abito bianco e nero sarà per me una bellissima e nuova responsabilità», ha detto Comello nell’annunciare la sua presenza in studio. «Sarò pronta a tutto ma soprattutto a divertire e divertirmi». L’attrice e conduttrice presenterà i vari servizi degli inviati del programma di Mediaset. Fra questi, spicca l’inchiesta di Alice Martinelli sul ginecologo di Bari Giovanni Miniello, finito sotto i riflettori per aver trasformato normali visite mediche per curare il Papilloma virus in incontri a luci rosse.

Il servizio in onda stasera mostrerà nuove testimonianze di ex pazienti vittime del medico. La redazione de Le Iene infatti ha ricevuto numerose segnalazioni in grado di definire sempre meglio il modus operandi del ginecologo.

Lo scherzo a Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis

La puntata presenterà anche il nuovo tradizionale scherzo. Vittima di Stefano Corti sarà stasera Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e attuale opinionista del Grande Fratello Vip. Le Iene le faranno credere che il figlio Davide, anch’egli complice, avrebbe promesso ad alcune ragazze l’ingresso nella trasmissione Avanti un altro in cambio di soldi o altri favori.

Lodovica Comello, carriera e vita privata della conduttrice de Le Iene stasera 23 novembre 2021

Lodovica Comello, carriera professionale

Friulana, classe 1990, Lodovica Comello da giovanissima si è avvicinata al mondo dello spettacolo, frequentando corsi di danza, canto e chitarra. Il primo contratto è giunto a diciannove anni, nel 2009, quando è stata scelta per far parte del corpo di ballo del musical Il mondo di Patty, tanto da apparire anche nel film per il cinema Il mondo di Patty – La festa al cinema.

Il successo è giunto però nel 2012, quando ha recitato nella serie tv Disney Channel Violetta nel ruolo di Francesca, per la quale ha seguito un corso intensivo di spagnolo. Nell’ottobre 2013 ha poi pubblicato il primo singolo da solista, Universo, anticipazione dell’album omonimo uscito il 19 novembre. Due anni dopo è stato il turno del secondo lavoro discografico, Mariposa, da cui è nato il Lodovica World Tour che l’ha portata sui palchi di Francia, Spagna e Belgio.

Il 2016 ha segnato poi il suo esordio al cinema in Poveri ma ricchi di Fausto Brizzi (cui ha fatto seguito anche Poveri ma ricchissimi) e alla conduzione. Lodovica è da allora conduttrice di Italia’s Got Talent, show prodotto da Sky e in onda su Sky Uno. Nell’autunno dello stesso anno ha condotto anche Singing in the Car, primo game show musicale a bordo di una macchina che ha ospitato anche Andrea Delogu, Emis Killa, Guido Meda e Frank Matano. L’anno successivo ha invece segnato il suo esordio sul palco dell’Ariston di Sanremo, dove si è classificata 12esima con il singolo Il cielo non mi basta.

Nel 2021 ha pubblicato un libro, L’asciugona. Cronache di gravidrammi e altalene emozionali (Sperling & Kupfer, 15,21 euro) e ha condotto per Radio 105 il programma A me mi piace con Barty Colucci, Gibba e Claudio Cannizzaro.

Lodovica Comello, vita privata e social network

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Lodovica Comello è sposata con il produttore argentino Tomas Goldschmidt, conosciuto sul set di Violetta, dall’aprile 2015. Il 31 ottobre 2019 i due hanno annunciato di aspettare un bambino, Teo, nato 16 marzo 2020. La donna, molto attiva sui social, ha un account Instagram dove vanta oltre 2 milioni di follower e su cui pubblica stralci di vita privata e momenti professionali.