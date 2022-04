Anticipazioni Le Iene, stasera su Italia 1: temi e ospiti della puntata

Belen Rodriguez e Teo Mammucari tornano su Italia 1 con un nuovo appuntamento de Le Iene, in onda questa sera, mercoledì 27 aprile 2022, a partire dalle 21.20. Affiancati dai due comici Eleazaro Rossi e Max Angioni, presenteranno come di consueto inchieste esclusive, servizi inediti, interviste a personaggi del mondo dello spettacolo e curiosi scherzi a celebrità del panorama musicale e televisivo, strizzando un occhio all’attualità senza dimenticare l’intrattenimento. A unirsi a loro sul palco, un ospite speciale: il cantautore e musicista Gianluca Grignani.

Le Iene: cosa sapere sulla puntata in onda stasera su Italia 1 alle 21.20

Le Iene: il rapporto tra i disabili e il mondo del lavoro

A distanza di qualche mese dal suo ultimo servizio, Alice Martinelli torna ad accendere i riflettori sul tema dell’inclusione delle persone disabili nel mondo del lavoro e dei sistemi di collocamento mirato nelle aziende italiane. Era un anno fa quando l’inchiesta iniziava da un incontro tra l’inviata e alcuni lavoratori che le avevano raccontato di essere stati oggetto di un ridimensionamento delle mansioni, attraverso lo svolgimento di servizi inutili, convertitosi poi in un licenziamento a tutti gli effetti, giustificato con l’aggravarsi della loro invalidità. Raccolte le dichiarazioni, Martinelli aveva provato a discuterne con alcuni imprenditori che avevano illustrato la loro esperienza come modello virtuoso di inserimento e, a dicembre, ne aveva incontrato uno, Marino Bottà, responsabile di aver portato Lecce a diventare la provincia più virtuosa d’Italia. Tutto merito di un progetto speciale, che prevedeva che l’agenzia proponesse alle imprese le professionalità con le caratteristiche richieste, fornendo tutte le informazioni in merito alle agevolazioni previste per legge. Un’iniziativa che, nonostante l’accoglienza positiva, il ministero per le Disabilità, nella persona di Erika Stefani, non aveva preso in considerazione. Oggi, nel tentativo di ritagliarle il giusto spazio e promuoverla nel resto del Paese, Le Iene ne parlerà col ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando.

Le Iene: la storia di Luca, il bambino autistico preso in giro dalle maestre

Nina Palmieri, invece, racconterà la storia di Luca, un bambino autistico che sarebbe stato vittima delle prese in giro delle maestre in una chat su WhatsApp, letta dalla madre Lucia. I microfoni dello show raccoglieranno lo sfogo della donna e, in un secondo momento, proveranno a capire quanto accaduto con le insegnanti al centro del misfatto. Una situazione che ha costretto il minorenne a cambiare scuola e a cercare una soluzione più adatta alle sue condizioni, anche grazie al contributo dell’associazione ‘La battaglia di Andrea’, specializzata nell’assistenza ai diversamente abili.

Le Iene: tra stipendi stellari e salari minimi

Spazio, poi, a Gaetano Pecoraro, che si focalizzerà sul gap crescente tra stipendi milionari e salari minimi in Italia e nel mondo. Ne discuterà con il Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini e con l’economista Riccardo Puglisi. «Non è giustificabile che una persona possa guadagnare cifre con questa diversità. Queste disuguaglianze fanno del male alle persone e alla società che ci circonda», ha sottolineato Landini.

Domani insieme a @gaetanopecoraro affrontiamo il tema del divario tra stipendi milionari e salari minimi: è giusto che in una società come la nostra, una persona possa guadagnare in un solo giorno quello che un’altra guadagna in due anni? Vi aspettiamo dalle 21:20 su Italia1 pic.twitter.com/uWIJbszSh2 — Le Iene (@redazioneiene) April 26, 2022

Le Iene: le interviste a Selen e Malena

Sulla scelta di alcune donne di non depilarsi più, Alessandro Onnis incontra Filomena Mastromarino, in arte Malena, e Luce Caponegro, nota come Selen, per approfondire il loro punto di vista sull’argomento e commentare le dichiarazioni delle attiviste femministe che, in precedenza, avevano esposto la propria opinione all’inviato, spiegando le ragioni che le hanno portate a prediligere un look più naturale.

Le Iene: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 6 del digitale terrestre e 106 di Sky, Le Iene sono disponibili anche on demand e in diretta streaming sull’app e sul sito di Mediaset Infinity.