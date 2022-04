Anticipazioni Le Iene stasera 13 aprile su Italia 1: temi e ospiti della puntata

Belén Rodriguez e Teo Mammucari tornano su Italia 1 con una nuova puntata de Le Iene, in onda questa sera, mercoledì 13 aprile a partire dalle 21.20. Come ogni settimana, affiancati dai due comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi, i due conduttori presenteranno inchieste, reportage e servizi legati alla stretta attualità e non mancherà la quota intrattenimento, con le interviste e gli scherzi architettati dagli inviati del programma ai danni di personaggi celebri del mondo della televisione, della musica e dello sport. Ospiti speciali della serata saranno il cantautore Sangiovanni e l’influencer Soleil Sorge.

Mercoledì con noi a #leiene @sangiovann1 ❤️ ci sarete? Vi aspettiamo dalle 21:20 su Italia1! pic.twitter.com/H4MOpe1ffV — Le Iene (@redazioneiene) April 11, 2022

Le Iene: cosa sapere sulla puntata in onda questa sera su Italia 1 alle 21.20

Le Iene: il viaggio di Joe Bastianich in Perù

La prima parte della trasmissione sarà dedicata al primo capitolo del viaggio introspettivo di Joe Bastianich in Perù. Prendendo spunto dall’accesa discussione sulla valenza medica di determinate sostanze psichedeliche, usate anche per la cura di dipendenze di tipo patologico, l’imprenditore americano sperimenterà l’Ayahuasca. Addentratosi nella foresta amazzonica, sotto la guida di uno sciamano del posto e seguendo nel dettaglio il rituale locale, testerà il decotto di erbe che, secondo quanto contemplato dalla letteratura scientifica, procurerebbe visioni e allucinazioni. Nel corso del servizio, poi, troveranno spazio anche gli interventi di due esperti in materia: Tania Re, psicologa e psicoterapeuta con una specializzazione in antropologia, e Luca Pani, ordinario di Farmacologia all’Università di Modena e Reggio Emilia.

Le Iene: dal massacro di Bucha alla protesta delle influencer russe

Col servizio di Matteo Viviani, invece, i telespettatori ritorneranno a Bucha. Il programma, infatti, ha chiesto a una fotografa di Kiev di tornare sui luoghi del massacro per documentare quel che è accaduto nelle scorse settimane, provando a rivolgere qualche domanda ai residenti e a chi sta vivendo il conflitto sulla propria pelle.

E, a proposito di guerra, ha fatto storcere il naso a parecchi la reazione che, di recente, alcune influencer russe hanno registrato su video. Munite di forbici e cesoie affilate, hanno distrutto costose borse di Chanel per scagliarsi contro quella che è stata definita ‘russofobia del brand’, accusando la maison di non voler vendere loro i prodotti a causa della loro nazionalità. In realtà non si tratta di alcuna discriminazione: in conformità con le sanzioni dell’Unione Europea, molti marchi hanno chiuso i negozi in Russia ma, secondo le content creator, Chanel avrebbe applicato una policy eccessiva. Nina Palmieri ha intervistato una di loro, chiedendole spiegazioni e mettendola a confronto con una collega ucraina.

Le influencer russe alla riscossa, con le forbici: «Se Chanel non ci rispetta, perché noi dovremo rispettare Chanel?» #Ukraine pic.twitter.com/bEwCOnrenK — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) April 7, 2022

Le Iene: i retroscena della tivù

Infine, prosegue l’approfondimento sui meccanismi della televisione, i compensi, le regole sulle ospitate fisse e la libertà di opinione nei talk show. Nelle settimane passate, Le Iene avevano acceso i riflettori sul ‘caso Orsini’, al centro delle polemiche a causa dell’improvvisa rescissione del suo contratto con la Rai. Nel servizio di stasera, Gaetano Pecoraro ha raccolto una serie di opinioni sulla questione, intervistando Toni Capuozzo, Carlo Freccero e Angelo Guglielmi. Ma non solo. Nel video, infatti, saranno incluse anche le dichiarazioni di un dirigente che ricopre un ruolo importante nell’azienda e, sposta il focus del caso sulla politica, scoperchiando il vaso di Pandora.

Le Iene: dove vedere la trasmissione

Oltre che sul canale 6 del digitale terrestre e 106 di Sky, Le Iene sono disponibili in diretta streaming e on demand su Mediaset Play e Mediaset Infinity.