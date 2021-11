Le Iene stasera su Italia 1: intervista al molestatore di Greta Beccaglia, il caso Cazzaniga, temi e ospiti

È tutto pronto per una nuova puntata de Le Iene, in onda questa sera, martedì 30 novembre 2021, alle 21.15 su Italia 1. Dopo Lodovica Comello, a indossare i panni di co-conduttrice sarà la giornalista Francesca Fagnani, che affiancherà Nicola Savino e la Gialappa’s Band nel corso della diretta. Come ogni settimana, il programma si occuperà di approfondire temi e vicende strettamente legati all’attualità nazionale e internazionale ma non mancherà la quota intrattenimento, con gli scherzi degli inviati e le interviste a personaggi del mondo della musica, della televisione e del cinema.

Le Iene: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su Italia 1 alle 21.15

Le Iene: l’intervista al molestatore della giornalista Greta Beccaglia

Tra i tanti servizi della puntata di questa sera, anche l’intervista di Alice Martinelli al 45enne Andrea Serrani, l’uomo che ha molestato la giornalista di Toscana Tv Greta Beccaglia, fuori dallo stadio Castellani di Empoli. Mentre Beccaglia era in diretta, impegnata a raccogliere le voci dei tifosi dopo la partita tra Fiorentina ed Empoli, l’uomo le è passato vicino e le ha toccato il fondoschiena.

Le Iene: ritorna l’inchiesta sul caso di Roberto Cazzaniga

Spazio, poi, al prosieguo dell’inchiesta di Ismaele La Vardera sul caso di Roberto Cazzaniga. L’ex pallavolista, infatti, è stato vittima di una grave truffa: per oltre 15 anni, infatti, ha creduto di essere fidanzato con una modella che, in realtà, non esisteva. Stratagemma che ha consentito a chi ha ordito l’inganno di spillargli 700mila euro. La Iena si recherà con lui a Cagliari alla ricerca di Valeria, la donna che, nel servizio andato in onda la scorsa settimana, era stata riconosciuta dall’atleta come la ‘voce’ con cui era solito parlare al telefono e di cui era innamorato. Facendogli credere di essere la top model brasiliana Alessandra Ambrosio e utilizzando lo pseudonimo Maya, lo ha preso in giro, facendosi finanziare fantomatiche cure per gravi problemi di salute e finte operazioni al cuore. Il campione arriverà, infine, in studio per commentare l’accaduto coi conduttori.

Le Iene: lo scherzo a Piero Ausilio

Ad alleggerire l’atmosfera ci penserà Sebastian Gazzarrini con uno scherzo a Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter. La figlia Giulia, complice de Le Iene, gli farà credere di essersi fidanzata con un uomo molto più grande di lei e gli mostrerà l’automobile che le ha regalato, scatenando la disapprovazione del padre. Ma non finisce qui. L’attore-fidanzato radunerà anche un gruppo di finti tifosi, arrabbiati per le ultime scelte professionali di Ausilio, e proverà a ricattarlo. Chiedendo risposte sul futuro della squadra in cambio della libertà di Giulia, chiusa a chiave nella gabbia dei palloni in un campo di calcio.