Le Iene, stasera su Italia Uno: temi e ospiti, forfait di Ornella Vanoni, c’è Iva Zanicchi?

È tutto pronto per un nuovo appuntamento con Le Iene, in onda stasera, martedì 21 dicembre 2021, alle 21.15 su Italia 1. Come ogni settimana, la trasmissione approfondirà fatti e vicende dell’attualità nazionale, offrendo una prospettiva diversa rispetto a quella dei media mainstream. Ma non solo. Ci sarà spazio anche per l’intrattenimento, tra interviste a personaggi del mondo del cinema, dello sport e della musica e simpatiche candid camera.

Le Iene: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera alle 21.15 su Italia 1

Le Iene: il mistero della co-conduttrice

Al contrario delle puntate precedenti, sui profili social della trasmissione non è ancora stato annunciato il nome della co-conduttrice che affiancherà Nicola Savino e la Gialappa’s Band al posto di Ornella Vanoni. Che, dopo la mancata partecipazione alla serata del 16 ottobre, quando fu sostituita da Elena Santarelli a causa di una forte influenza, ha dato nuovamente forfait alla trasmissione per una caduta in treno, di cui la stessa cantante ha parlato nel corso di un collegamento telefonico a Domenica In. Negli ultimi giorni i promo del programma hanno alimentato il mistero ma, stando a quanto riportato da TvBlog, il suo posto dovrebbe essere preso dalla collega Iva Zanicchi, prossima alla partecipazione al Festival di Sanremo.

Vi aspettiamo domani sera dalle 21.20 su Italia1 per una nuova super puntata de #leiene insieme a @NicoSavi, la @GialappasB e un'ospite a sorpresa 😎 pic.twitter.com/ky9FAvHRX1 — Le Iene (@redazioneiene) December 20, 2021

Le Iene: ultime novità sul caso David Rossi

Nella prima parte della puntata, Antonino Monteleone tornerà a parlare della misteriosa morte di David Rossi, il manager della Banca Monte dei Paschi, precipitato da una finestra del suo ufficio in centro a Siena, il 6 marzo 2013. Di recente, il colonnello Pasquale Aglieco, ex comandante provinciale dei carabinieri di Siena, ha dichiarato che i pm Nastasi, Marini e Natalini sarebbero entrati nell’ufficio di Rossi prima della scientifica e avrebbero inquinato le prove, toccando il pc, rovesciando il contenuto del cestino sulla scrivania, chiudendo le finestre e rispondendo addirittura al suo cellulare. Gli interessati, da parte loro, negano la tesi di Aglieco e ne contestano la presenza in quella stanza. Il giornalista ripercorrerà i punti oscuri della vicenda e proverà a chiarire i dubbi dei telespettatori.

Le Iene: chi sarà il prossimo inquilino del Quirinale?

Spazio, poi, alla corsa al Quirinale. Sempre Monteleone si interrogherà sul futuro presidente della Repubblica, a poco meno di un mese dalle elezioni. Incontrerà, dunque, sei esponenti di spicco della politica italiana, da Pierluigi Bersani a Pierferdinando Casini, passando per Massimo D’Alema, Giorgia Meloni, Matteo Renzi e Matteo Salvini, e chiederà loro una previsione sui chi sarà il prossimo capo di Stato.

Le Iene: l’ultimo capitolo de ‘Il viaggio di Camilla’

Ultima tappa per ‘Il viaggio di Camilla: la storia di una ragazza in lotta con se stessa che vuole tornare a sperare’. Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli concludono il racconto della delicatissima storia della giovane Camilla, a cui è stato diagnosticato il disturbo borderline di personalità, e del suo viaggio in moto con destinazione Slovenia. Ad accompagnarli, per la prima volta, anche Andrea Schiavone, massofisioterapista di molti atleti che, tra un impegno e l’altro, a deciso di seguirli per offrire alla ragazza il suo aiuto.

Le Iene: lo scherzo ad Amedeo Goria e il reportage sul ginecologo Gianfranco De Lorenzis

La vittima dello scherzo di questa sera sarà il giornalista sportivo Amedeo Goria. Complice di Nicolò Devitiis, la fidanzata Vera Miales lo sottoporrà a tre prove di resistenza, utili a dimostrare che il loro è vero amore. L’ex volto Rai dovrà fare i conti con un rivale giovane e prestante e con le malelingue dei detrattori e dare prova di cosa è disposto a fare per salvare la relazione. Infine, Giulio Goria presenterà un nuovo servizio sul caso del ginecologo Gianfranco De Lorenzis, a processo con l’accusa di molestie sessuali.