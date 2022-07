Le Iene, stasera su Italia 1 lo speciale sul caso Serena Mollicone

L’omicidio di Serena Mollicone – Un mistero lungo 20 anni. Questo il titolo dello speciale de Le Iene in onda stasera 10 luglio, alle 21,20 su Italia 1. In occasione della sentenza attesa per il 15 luglio, il programma di inchieste di Mediaset ripercorrerà la tragica vicenda dell’adolescente di Arce, in provincia di Frosinone, scomparsa l’1 giugno 2001 e trovata morta due giorni dopo. La puntata de Le Iene si concentrerà anche sulla strenua lotta del padre di Serena, Guglielmo, che per anni ha combattuto per scoprire il vero assassino di sua figlia. Alla conduzione ci sarà Veronica Ruggeri fra interviste esclusive, contenuti inediti e materiale d’archivio. Visione disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play oltre che su Infinity.

“Serena Mollicone è stata uccisa da Marco Mottola nella caserma dei carabinieri” dichiara il pm nella requisitoria finale del processo per l’omicidio di Arce (FR) del 2001. Domenica 10 luglio, con @RugVero nello Speciale #LeIene su Italia1, vi raccontiamo tutto su questo mistero. pic.twitter.com/r6NNHgG4Ch — Le Iene (@redazioneiene) July 1, 2022

La 18enne Serena Mollicone scomparve nel nulla l’1 giugno 2001 ad Arce, piccolo paese in provincia di Frosinone. Due giorni dopo, agli agenti della Polizia trovarono il suo cadavere in un bosco. Ci fu un primo processo, poi conclusosi con l’assoluzione di un carrozziere del paese. Le indagini si spostarono così sulla caserma dei Carabinieri, dove alcuni testimoni avevano visto entrare la ragazza il giorno della sua scomparsa. Gli inquirenti si concentrarono dunque su Franco Mottola, ex comandante della caserma, sulla moglie Anna Maria e sul figlio Marco. Oggi sono accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Vincenzo Quatrale, ex vice comandante della caserma, deve rispondere per concorso esterno morale in omicidio e istigazione al suicidio del brigadiere Santino Tuzi che nel 2008, tre giorni dopo aver riferito ai magistrati di aver visto Serena entrare in caserma, si tolse la vita. Infine l’appuntato Francesco Spurano dovrà rispondere all’accusa di favoreggiamento.

Nella requisitoria finale del processo, il pm Beatrice Siravo ha dichiarato: «Serena Mollicone è stata uccisa da Marco Mottola nella caserma dei Carabinieri». Per questo ha richiesto per lui 24 anni di carcere, 30 per il padre e 21 per la madre. Davanti alla Corte d’Assise del Tribunale di Cassino, ha poi parlato l’avvocato difensore del giovane. «Siamo nel bel mezzo di un processo indiziario, ma per avere una sentenza giusta bisogna avere indizi gravi e precisi», ha detto in aula. «Una porta non può dare credibilità a indizi che ne sono altrimenti privi». Il riferimento è all’uscio su cui Serena avrebbe sbattuto la testa prima di morire e che presenterebbe le impronte degli imputati. Gli avvocati della difesa hanno parlato di un processo mediatico ai danni dei loro assistiti, tanto che i familiari di Serena hanno lasciato l’aula visibilmente contrariati.