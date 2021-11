Le Iene stasera su Italia 1: Covid, Ecobonus 90 e lo scherzo a Nunzia De Girolamo, temi e ospiti della puntata

Tutto è pronto per il sesto appuntamento con Le Iene, in onda stasera, martedì 9 novembre 2021, a partire dalle 21.15 su Italia Uno. Dopo la cantautrice Madame, a vestire i panni di conduttrice per una sera sarà l’attrice comica Michela Giraud, che affiancherà il padrone di casa, Nicola Savino, e la Gialappa’s Band. Come ogni settimana, il menù della serata si prospetta ricchissimo: tra servizi, reportage, interviste esclusive e simpatici scherzi, gli inviati del programma punteranno i riflettori su fatti e personaggi dell’attualità nazionale e del mondo dello spettacolo. Proponendo spunti di riflessione interessanti e momenti di puro intrattenimento.

Le Iene: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su Italia Uno alle 21.15

Le Iene: un reportage sulla situazione Covid a un anno e mezzo dall’inizio della pandemia

La prima parte del programma sarà tutta dedicata al tema Covid. Il reportage di Gaetano Pecoraro e Marco Fubini mostrerà cosa è cambiato in un anno e come mai, nonostante il leggero incremento dei contagi, in Italia le cose paiono essere sotto controllo a differenza di altri Paesi, dove le terapie intensive rischiano il collasso. Gli inviati porteranno i telespettatori sia all’interno di uno dei più grandi presidi medici del Paese, l’ospedale di Padova, da sempre aggiornato sulle tecniche e le metodiche più all’avanguardia, sia a stretto contatto con i medici delle USCA, le unità speciali che seguono e assistono i malati a casa. Successivamente, facendo un confronto con le testimonianze raccolte da medici, infermieri e personale sanitario della struttura veneta nel corso dello scorso anno, Pecoraro proverà a tracciare un bilancio della situazione attuale. Infine, spazio a un approfondimento sulla sperimentazione del plasma iperimmune, con un’intervista inedita al dottor Giuseppe De Donno, il primo italiano ad aver fatto ricerca sul metodo, tragicamente morto suicida lo scorso luglio.

Le Iene: le truffe legate all’Ecobonus 90 per cento

Dopo aver raccontato le possibili truffe ai danni dello Stato sulle opere di ristrutturazione delle facciate di edifici e abitazioni, Luigi Pelazza torna sul tema dell’Ecobonus 90 per cento, il bonus detraibile che permette di scalare dalle tasse, nell’arco di 10 anni, il 90 per cento della spesa dell’impresa che si occupa dei rifacimenti. Un benefit considerevole se non fosse che alcune sembrerebbero aumentare i costi del doppio e del triplo rispetto a quelli di mercato, col fine di guadagnarci. Nel servizio, Pelazza ha raccolto le rimostranze di alcuni inquilini di due palazzi di Torino che hanno lamentato preventivi fin troppo cari rispetto al lavoro da fare e, con l’aiuto di addetti ai lavori, prova a chiarire un po’ di dubbi in merito.

Le Iene: lo scherzo all’ex deputata Nunzia De Girolamo

La vittima dello scherzo della serata sarà l’ex deputata Nunzia De Girolamo. Il marito, Francesco Boccia, ha chiesto l’aiuto di Sebastian Gazzarrni per vendicarsi della candid camera subita l’anno scorso. I due le faranno credere di essere diventata la nuova leader del movimento no vax, per via di alcune sue dichiarazioni contro la scienza. In realtà, non si tratterà di altro che di un’intervista montata ad arte, manipolando parole e frasi che, nell’intento originario, avevano l’obiettivo di sensibilizzare e motivare studenti di scuola e università a vaccinarsi.