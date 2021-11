Dopo Elodie, Rocío Muñoz Morales, Elisabetta Canalis e Paola Egonu, sarà la giovane cantautrice Madame ad affiancare Nicola Savino e la Gialappa’s Band nella conduzione della puntata de Le Iene in onda stasera, martedì 2 novembre 2021, alle 21.20 su Italia Uno. Come ogni settimana, il programma proporrà ai suoi fedeli telespettatori reportage e servizi di denuncia, ma anche interviste a personaggi del mondo della televisione, del cinema, dello sport e della musica e simpatiche candid camera giostrate dai suoi inviati sparsi per tutta la penisola. Tra i temi affrontati nel corso della serata, ci saranno il caso Voghera e la morte del 39enne marocchino Youns El Boussettaoui, la toccante testimonianza dell’ex compagna del camorrista Carmine Amoruso, finito in carcere grazie alla sua coraggiosa denuncia, le interviste alle influencer Giulia Salemi e Taylor Mega sulla questione ritocchi sui social e la curiosa storia di Luigi Pelazza, un uomo che, dopo due anni, ha scoperto di non essere il padre di quello che riteneva essere suo figlio.

Le Iene: carriera e vita privata di Madame, conduttrice della puntata in onda stasera alle 21.20 su Italia 1

Le Iene: Madame, da artista emergente a stella del rap italiano

Classe 2002, Francesca Calearo, in arte Madame, è una giovane rapper e cantautrice nata e cresciuta a Vicenza. Il suo esordio nel mondo della musica è stato precoce e fulmineo: nel 2018, a soli sedici anni, ha firmato un contratto con l’etichetta discografica Sugar e, pochi giorni dopo, ha debuttato col singolo Anna. A consacrarla tra le nuove leve della scena musicale italiana è stato, senza dubbio, il pezzo Sciccherie, dopo pochi mesi certificato disco d’oro. L’ottimo feedback della sua musica e la modernità della sua penna hanno conquistato Paola Zukar, manager di molte stelle della scena rap, che dal 2019 ha scelto di seguirne il percorso professionale. Tra 2019 e 2020, la sua carriera è stata costellata di collaborazioni con nomi affermati della musica e riconoscimenti della critica: dai featuring con Rkomi e Night Skinny a quelli con Ensi e Marracash, passando per Elodie, Dardust, Ghali, Ernia, Gaia e i Negramaro, che l’hanno scelta per un duetto nel brano Non è vero niente.

Madame e il successo a Sanremo

Dopo aver inanellato una serie di successi coi singoli Clito, Baby e Il mio amico, nel 2020 ha partecipato alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, nella sezione Big, con l’inedito Voce. Un’esperienza ricca di soddisfazioni per Madame, che ha portato a casa un ottavo posto, il Premio Lunezia per il valore musicale e letterario del brano e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. E, nei mesi successivi, anche un triplo platino. Il 19 marzo dello stesso anno è uscito il suo primo album, Madame, rimasto per settimane nella top 3 della FIMI e premiato con una Targa Tenco. I suoi progetti più recenti sono i singoli Marea e Tu mi hai capito con Sfera Ebbasta e una performance come Maestro Concertatore della Notte della Taranta per il noto evento pugliese tenutosi il 28 agosto scorso. Ad attenderla ora, oltre a un nuovo pezzo in uscita il 5 novembre, anche un tour già sold out che toccherà Firenze, Napoli, Torino e Milano.

Le Iene: vita privata di Madame e il coming out

Sulla vita privata di Madame, si sa davvero poco. Al momento, a giudicare anche dai suoi social, pare sia single. In ogni caso, in diverse interviste, ha dichiarato di essere molto riservata e di voler proteggere dalla gogna mediatica la sua sfera familiare e privata. Motivo per cui, tra i post e le storie pubblicate sul suo profilo Instagram, sembrano avere la priorità progetti musicali, scatti che la ritraggono sul palco e piccoli momenti di vita quotidiana in studio di registrazione. In un’intervista a Repubblica, Madame ha fatto coming out e ha parlato di sé e di come ha scelto il suo nome d’arte. «A scuola, a ricreazione, con una mia compagna abbiamo usato un generatore di nomi per drag queen: sono usciti Pinky girl pink e Madame wild, che mi è piaciuto». Quindi, lo ha cambiato, per una scelta di stile: «Ho tolto Wild, mi sembrava infantile». «Io sono bisessuale» ha detto Madame a Repubblica. «Sono attratta sia da uomini che da donne». E, ancora: «Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti. Sono andata sul palco in giacca e cravatta».